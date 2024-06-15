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MIRROR成員丨「大表波」Stanley為保好body超自律　邱士縉透露工作計劃

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

MIRROR成員邱士縉（Stanley）為日本護膚品牌拍廣告。

MIRROR成員「大表波」邱士縉（Stanley）為日本護膚品牌擔任首位男性形象大使，並為「抹茶淨肌控油兩步曲」的產品拍攝宣傳照和短片。

為配合主題，Stanley收起豐滿爆肌和震攝萬人的台風，化身「綠茶……表」，他笑說：「哈哈哈！好鍾意『綠茶……表』呢個idea！同我好夾，我本身都真係一個綠茶控！」

問到現實生活中Stanley有否遇過真「綠茶婊」，坦言：「我估呢方面男生都比較遲鈍吧﹗可能以前被人『婊』過都不知道，我最多以為人家是有禮貌，不是存有心機吧﹗我今天找找現場有冇，哈哈哈！」化妝時，Stanley不斷與化妝師試練鬼馬的台詞及表情，令化妝師未能專心，投訴Stanley是真『綠茶……表』，阻礙其工作。

Drunk in Love丨邱士縉新歌MV騷完美體態　「大表波」Stanley挑戰尺度

MIRROR成員「大表波」Stanley。

自律生活保完美肌肉

拍攝期間，雖然美食當前，但Stanley亦不為所動，拒絕大肆飲食，保持「紳士胃」獨自遠離邪惡現場，更笑言：「食一啖舉多10KG㗎！」

努力和自律絕對會得到回報，儘管巡迴演唱會已經結束近半個月，但Stanley的手臂肌肉依然維持緊實有力，線條依舊俐落分明，即使經歷了多個小時的拍攝，也絲毫沒有影響大表哥的精神與力量。

MIRROR成員「大表波」Stanley。

盼有更多優秀演出

Stanley近日獲得CHILL CLUB年度新人男歌手的殊榮，問及對未來的計劃時，表示希望未來能夠獲得更多演戲機會。

同時，他直言雖然很高興能夠在音樂上獲得獎項，但知道自己有很大的進步空間，希望繼續可在音樂上有不同突破，同時亦想在拍攝工作有其他嘗試，讓自己面面俱全，為大家帶來更優秀的演出，不枉粉絲的支持與愛護。

MIRROR成員「大表波」Stanley。

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