拉闊音樂會丨林海峰葛民輝合體亞博開騷　軟硬《老人苑時間》勢掀回憶殺

▲ 林海峰與葛民輝合體舉行只演一場《拉闊音樂會 軟硬廣播道3號FANS殺人事件》。

於廣播道3號商業電台成軍的「軟硬天師」，去年12月在《林海峰Uncle Auntie Farewell Party演唱會2023》世紀合體壓軸登場，演繹組合神曲《廣播道Fans殺人事件》之多個版本，更驚喜預告2024年將舉行「軟硬世界巡迴演唱會香港站」，引起全城熱切期待。

適逢今夏2024年8月，是商台踏入65周年台慶月大日子，林海峰與葛民輝兌現承諾，宣佈於8月3日晚上7時正假亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena，合體舉行只演一場《拉闊音樂會 軟硬廣播道3號FANS殺人事件》。

軟硬決定將經典電台節目《老人苑時間》由廣播道3號殺入亞博，在8月3日星期六的晚上，於拉闊舞台再次響起「星期六晚永遠都係一個禮拜之中最寂寞嘅一晩」，勢要掀起全場觀眾的回憶殺。

▲ 《拉闊音樂會 軟硬廣播道3號FANS殺人事件》

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