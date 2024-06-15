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航空業｜民航處聘見習航空交通管制主任月薪2.5萬起　一文即看林世雄投考貼士

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林世雄形容，航空交通管制主任是香港民航安全的幕後骨幹。（林世雄網誌圖片）

機場三跑系統將於今年內啟用，運輸及物流局局長林世雄稱，民航處正「搶人才」應對未來航空交通服務需求，包括「見習航空交通管制主任」昨（14日）起接受申請，直至7月12日截止報名；入職後每月薪酬達25,395元，完成見習考取首張執照後可晉升為三級航空交通管制主任，月薪達52,410元。

運輸及物流局局長林世雄發表網誌指，航空交通管制主任為「香港民航安全的幕後骨幹」，故入職後須接受一系列在職培訓，包括空管基礎培訓課程及基本飛行知識訓練，之後再進行以本地程序為本的專業航空交通管制訓練；「滿師下山」後，仍需持續進修，不斷「過關」考取執照，才能肩負香港的民航安全。他又指，由入職見習航空交通管制主任，晉升到二級航空交通管制主任，一般而言需時約5至7年。

林世雄亦「劇透」少許投考貼士，提到各空管同事需於同一時間管理多架飛機，特別是惡劣天氣下，數秒內就要向航班發出正確指示，故考試特別注重考生的多任務管理能力與反應。同時，航空交通管制採用英語及大量代號，因此著重英語及記性；當向機師發出航向指示時，三維空間的認知能力及辨別左右的能力亦是「關鍵」。

另外，兩名年輕航空交通管制主任亦分享任職經驗，如在航空交通管制中心負責進行雷達監察管制的Anthea指，一次工作時遇到飛機機艙失壓，需緊急下降到較低高度，慶幸成功將訓練時所學學以致用，協助機師安全下降，令航班順利降落。而負責塔台管制的Vincent，在國產大型客機C919訪港時，指示飛機進入跑道起飛，進行維港飛行演示，認為為香港市民帶來重要回憶外，亦見證各民航單位互相協作。

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