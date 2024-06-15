新手爸媽丨林奕匡李靄璣公布BB性別　興奮期待家庭新成員：一齊打波做運動

▲ 林奕匡與李靄璣將「升呢」做爸爸媽媽。

歌手林奕匡（Phil）與TVB前主持李靄璣（Rikko）在2017年於加拿大結婚，在今年2月，林奕匡夫婦在社交平台騷超聲波圖宣布家中將添新成員。

在今日（6月15日），林奕匡與太太分別在個人社交平台上載為將來出生BB準備的的男生小球鞋，公布BB性別為男，表示李靄璣將生「龍仔」。

高山低谷丨林奕匡The First Take錄音前瘋狂綵排 準爸爸Phil陪太太產檢喜上眉梢

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林奕匡寫道：

We are very happy to announce that we are going to be having a baby boy! 👦🏻👶🏻🎉🥳 What a special week it is that it’s my Bday as well as Father’s Day. This is the best present ever!! 🥹 My only wish is that the baby remains healthy and that we can give him all the love in the world. 🩵

至於李靄璣寫道：

我地（哋）手中既鞋仔話說有25年歷史，

係我teenager既時候開始收藏的，

當時實在覺得佢哋好可愛

同埋都幻想將來會有個仔仔，

可以同佢一齊打波做運動😄 It’s such a blessing 🙌🏻❣️

We can’t wait to meet him…🥹 最後好感恩真係天公作美，近日一直下雨☔️

好彩都順利影倒呢輯相🙌🏻

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