新手爸媽丨林奕匡李靄璣公布BB性別 興奮期待家庭新成員：一齊打波做運動
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 27 分鐘前
歌手林奕匡（Phil）與TVB前主持李靄璣（Rikko）在2017年於加拿大結婚，在今年2月，林奕匡夫婦在社交平台騷超聲波圖宣布家中將添新成員。
在今日（6月15日），林奕匡與太太分別在個人社交平台上載為將來出生BB準備的的男生小球鞋，公布BB性別為男，表示李靄璣將生「龍仔」。
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林奕匡寫道：
We are very happy to announce that we are going to be having a baby boy! 👦🏻👶🏻🎉🥳
What a special week it is that it’s my Bday as well as Father’s Day. This is the best present ever!! 🥹 My only wish is that the baby remains healthy and that we can give him all the love in the world.
至於李靄璣寫道：
我地（哋）手中既鞋仔話說有25年歷史，
係我teenager既時候開始收藏的，
當時實在覺得佢哋好可愛
同埋都幻想將來會有個仔仔，
可以同佢一齊打波做運動😄
It’s such a blessing 🙌🏻❣️
We can’t wait to meet him…🥹
最後好感恩真係天公作美，近日一直下雨☔️
好彩都順利影倒呢輯相🙌🏻
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