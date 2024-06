新手爸媽丨林奕匡李靄璣公布BB性別　興奮期待家庭新成員：一齊打波做運動

歌手林奕匡(Phil)與TVB前主持李靄璣(Rikko)在2017年於加拿大結婚,在今年2月,林奕匡夫婦在社交平台騷超聲波圖宣布家中將添新成員。

在今日(6月15日),林奕匡與太太分別在個人社交平台上載為將來出生BB準備的的男生小球鞋,公布BB性別為男,表示李靄璣將生「龍仔」。

高山低谷丨林奕匡The First Take錄音前瘋狂綵排 準爸爸Phil陪太太產檢喜上眉梢

林奕匡寫道:

We are very happy to announce that we are going to be having a baby boy! 👦🏻👶🏻🎉🥳

What a special week it is that it’s my Bday as well as Father’s Day. This is the best present ever!! 🥹 My only wish is that the baby remains healthy and that we can give him all the love in the world. 🩵