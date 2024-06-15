郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首開腔 自爆40歲突呼吸困難失禁 死過翻生改變人生觀

▲ 歐倩怡離婚後首開腔 自爆40歲突呼吸困難失禁

【郭晉安歐倩怡離婚/歐倩怡/郭晉安/離婚/分居/失禁/呼吸困難/死過翻生/人生觀/人生抉擇】本來被視為模範夫妻的郭晉安與歐倩怡（Cindy），早前突然宣布早在2年前已分居，並正式結束近18年婚姻，消息震驚外界。歐倩怡近日接受訪問，是離婚後首開腔，自爆40歲突呼吸困難失禁，死過翻生重整人生抉擇。

歐倩怡近日接受「蝦頭」楊詩敏及連詩雅主持YouTube節目「絲打圍爐」訪問，該在昨晚（6月14日）播出，這次也是她公布婚變後首度公開露面。

歐倩怡在訪問中分享現時自己很豁達，因在40歲有一個奇異經歷，她憶述，在2019年12月患重感冒，不斷發燒睇3次醫生也未痊癒，有晚睡夢更中突然感到由左手中指像觸電般流通全身，之後無法呼吸，說：

我坐咗起身，拍我隔籬嗰個，我話我唞唔到氣，幾乎我講唔到嘢，跟住佢話咪玩啦，繼續瞓覺。

當時每一秒都覺得好漫長，後來佢見到我唔對路，上網睇資料睇睇係咪call白車，後來搵到叫我用片糖沖熱水畀我飲，當時我真係去到失禁，周圍都係，去到嗰刻，我覺得自己應該唔得呀喇。」

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當時她即想到一對仔女，並覺得自己有很多事未做，於是開始祈禱，並在痰罐嘔吐，可是卻抱住痰罐暈倒。直至翌日醒來再到醫院求醫，稱：「照晒肺片個肺直情冇咗一忽，嚴重肺積水，身體好似8、90歲咁，一次過肺炎、肝炎、腸炎同尿道炎，淨係食藥都醫半年，唔知咩菌...」

她表示，自己最後也不知真正病因，但此次事件後令她明白要及時行樂，做自己想做的事，令她人生觀大改變。

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