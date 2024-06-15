郭晉安歐倩怡離婚｜歐倩怡玩交友App與六男約會　史丹福大學研究：6成用家擬出軌

▲ 歐倩怡與郭晉安離婚後首次接受訪問，透露自己有玩交友App，已曾與6名男士約會，但美國史丹福大學一項研究顯示，有6成交友App用家並非單身。（影片截圖）

【郭晉安歐倩怡離婚/交友App】郭晉安與歐倩怡（Cindy）在5月突然宣布早在2年前已分居，並正式結束近18年婚姻，消息令人震驚。繼郭晉安上月底出席新劇《金式森林》造型暨拜神儀式公開露面後，昨晚（14日）YouTube節目「絲打圍爐」亦播出歐倩怡訪問，是她公布婚變後首度公開露面。歐倩怡在節目中自爆有玩交友App，更曾與6名男性約會。不過，有美國研究報告指出，竟有超過6成用家表示正在戀愛中，甚至已婚，單身人士隨時變「小三」。

歐倩怡亦接受「蝦頭」楊詩敏及連詩雅主持的YouTube節目「絲打圍爐」訪問，這次也是她公布婚變後首度公開露面。已回復單身的歐倩怡自爆有玩交友App結識男士，更試過與當中6名男士約會，她大方分享道，原來讀太多書會嚇走男士，她說：

最近開始玩交友App，portfolio寫自己咩咩咩，勁得滯係嚇親人，所以盡量簡單啲！不過原來鍾意運動嘅女人，係原來多啲人like。

▲ 歐倩怡在交友App中一共約過6位男士。（影片截圖）

歐倩怡交友App｜靚仔大多有「伏」

歐倩怡透露自己較喜歡幽默的男士，她曾約過高大靚仔見面吃午餐，對方更承諾買電腦給她，但最後連續2次甩底，所以她認為在交友App中的靚仔大多有「伏」。之後她相約5位樣貌平凡的男士見面，有些已成為朋友。她又笑稱，很多人一出來會扮不認得她，「後來又不斷搵鏡頭以為會偷拍。」

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歐倩怡交友App｜美研究：逾6成用家非單身

不少單身人士期望透過交友App可以找到真愛，但分分鐘會變「三角戀」，甚至更複雜的關係。美國史丹福大學醫學院（The Stanford Medicine）一項針對交友App「Tinder」的研究發現，竟有超過6成用家表示正在戀愛中，甚至已婚，結果令研究員感到驚訝。

據美國《紐約郵報》報道，研究是針對1,387名講英語、年齡介乎17歲至84歲的Tinder用家進行一項調查，目的為研究人們玩這款交友App的原因及用途。Tinder每月約有7,500萬活躍用戶，而參與調查的1,300多名用戶當中，約一半人聲稱實際上並非在App中尋找愛情，有單身人士承認，使用該交友軟件純粹為娛樂，就像改版的「Hot or Not（另一交友App）」一樣。

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歐倩怡交友App｜半數人玩交友App非為戀愛

研究作者之一、史丹福醫學院精神病學系與行為科學臨床教授Elias Aboujaoude博士在聲明中稱，這是令人驚訝的調查結果。「其中約半數人，不是為了上網尋找約會對象。如果他們對找人談戀愛不感興趣，為甚麼花這麼多時間在交友App上呢？這是一個有趣的問題。」

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歐倩怡交友App｜大部分約會見面後不滿意

另一個驚人的結果顯示，有約65.3%的調查對象坦承，自己是處於「戀愛關係中（in a relationship）」，甚至已經結婚。研究又發現，從網絡交友發展到實際見面約會後，只有少數用戶對結果感到滿意。

研究網路使用問題長達15年的Aboujaoude博士將交友App比喻成社交媒體，而社交媒體與抑鬱和焦慮有關。「我們稱呼這些為約會軟件，但它們顯然除了約會之外還有其他功能。」Tinder用戶除了尋找愛情或隨意性行為（casual sex）外，也追求社交連結性、娛樂和消遣。

研究報告的合著者Germano Vera Cruz則表示，雖然用戶感到輕鬆愉快，但追求暫時的自尊感和血清素提升，會創造一種「欺騙遊戲」（Game of deception），導致那些想尋找真愛「脫單」的單身人士會感到失望。

研究結果已於2023年6月發表在美國《網路心理學、行為與社交網絡》期刊上。

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