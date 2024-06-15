聲夢小花丨鍾柔美新歌《Crack!》打破乖女形象　Yumi自動出撃追男神【多圖】

▲ 鍾柔美（Yumi）新歌《Crack!》

鍾柔美（Yumi）新歌《Crack!》將於06月17日零點上架，今次新歌對Yumi意義重大，因為她一直以「乖乖女」或「甜美」形象示人，但Yumi直言：「一路以來有好多人告訴我，我係邊個，應該點做。例如少女一定要舉止斯文，說話溫柔，喜歡粉紅喜歡繽紛。有時候我只想放飛自我，聽black pink同 (G)I-DLE，著黑色嘅衫，有自己嘅swag，不加修飾地表達自己。」

所以，Yumi希望能借助新歌《Crack!》打破自己既定的形象，將另一個Yumi呈現給大家。

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▲ Yumi在新歌《Crack!》一改乖乖女形象。

填詞人解釋歌名意思

為配合這一主題，歌曲以「Crack」命名，因為「Crack」有「爆裂的聲音」之意,也正正是打破原本框架、破繭而出、釋放本我一刻發出的聲音。

歌詞部分，填詞人表示「這次特別嘗試用字Bitchy少少」，以此打破女仔一定要斯文、溫柔的傳統形象。

填詞人亦提到副歌原本有嘗試使用中文,但最後都是選擇了使用重複的「Break」和「Pick」兩個詞，除因重複的英文詞更加入腦而更易被人記住，「Pick」這個字也承托「選擇」的意思，而人在成長的過程中，會在不同事情上做出選擇，而決定探索自我、展現真我也正是一種選

擇。所以「Break」和「Pick」二詞能強調歌曲「Breaking something,Picking something」之意。

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Yumi主動出擊追男仔

新歌主題除借歌名和歌詞展現，也沿用到了MV的設計之中。因為此次MV除回歸Yumi擅長的唱跳風格，更邀請到17歲男模特兒 Owen（賴博文）任男主角，與 Yumi上演一場青春感十足的愛情故事。

MV以唱跳和劇情穿插方式呈現，在唱跳的舞蹈設計方面，首先採用傳統而範式的舞步作為開端，再慢慢轉為 freestyle 的舞步,表達了 Yumi 提到想要放飛自我的意味。

在劇情設計方面，Yumi飾演為愛情主動出擊的自信女生，在懷舊漫畫店對心儀男孩積極展開追求攻勢，以此打破少女傳統的被動形象。

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雨中邂逅男神

Yumi雖是首次和男生拍攝MV，但可能因與Owen年齡相近，大家有不少共同話題，從在漫畫店互生情愫到互餵波板糖，皆是有說有笑，頗為輕鬆愉快。此外，當Yumi得知Owen下年就將參加DSE考試，剛剛考畢DSE的她還表示可向Owen傳授心得。

而在拍攝外景時就碰巧遇上落雨，Yumi突然憶起中學時曾跟一班好友雨中邂逅她們其中一位女生心儀的男生，眾人皆在一旁起哄，Yumi便靈機一動，提議加拍一場在好朋友起哄下為Owen雨中送傘的甜蜜戲份，即使最後因落雨拍到全身濕透大家也毫無怨言。

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