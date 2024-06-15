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容祖兒霍汶希鄧小巧齊辦生日會　即場豪派現金掀高潮

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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楊受成到場為分別5、6、7月生日的容祖兒、鄧小巧、霍汶希慶祝。

昨日（14日），英皇娛樂為5、6月生日的藝人舉行生日會，壽星藝人包括容祖兒及鄧小巧，同時亦為7月生日的英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani）預祝生日，作為老闆的英皇集團主席楊受成亦有出席。

食飯前，Mani帶領着祖兒及小巧逐枱跟同事們敬茶，祖兒邊敬茶邊說：「多謝各位嘅支持我同小巧。」向來性格爽直的小巧突然尷尬起上來，並細聲地說：「我而家好驚呀……尷尬癌發生緊，哈哈。」

霍汶希分享職場成功之道　Mani自言「唔安分守己」：就算做茶水部想管埋廁所

Mani帶領祖兒及小巧逐枱與同事敬茶。

自掏腰包送現金獎

身為大師姐的祖兒隨即安慰，稱：「唔駛尷尬㗎，雙子座係唔駛驚㗎。你係咪雙子座呀？」小巧表示：「唔係呀，我係巨蟹座。」眾人大笑，祖兒謂：「哦，咁你真係應該驚，哈哈。因為雙子座係好大膽㗎嘛。」旁邊的Mani和議說：「係呀，我都驚呀。」十分搞笑。

隨後，3人一邊食飯一邊跟同事們玩lucky draw，楊博士及3位壽星自掏腰包送出現金獎，認真闊綽，為生日會掀起高潮。

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祖兒預備澳門演唱會

事後問到小巧尷尬原因，笑言：「因爲好怕一大班人一齊慶祝，人少少講嘢我就大大聲，但每次人多都覺得自己唔識點同所有人打招呼，每次大家唱生日歌都好怕醜，所以我慶祝嘅方法就係唔慶祝，哈哈。」

至於生日願望，3人均表示最緊要身體健康，祖兒謂：「正日生日會同屋企人食飯，而家密鑼緊鼓為澳門演唱會預備，希望演唱會順利good show。」

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