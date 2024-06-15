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出軌線索｜男人出軌女人直覺好準　美最佳偵探列20大徵兆︰中4個一定有罪

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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男人出軌女人直覺好準，美國著名偵探列出20大徵兆，揚言中4個一定有罪。（《婚外情》劇照）

【夫妻關係/兩性關係/出軌線索/出軌徵兆/小三】老公出軌，女人總會有直覺感到不妥，繼而開始檢討老公手機、留意小動作等。被譽為美國最佳私家偵探、前聯邦特工Thomas Martin印證了女人的直覺，並指言男人出軌是有跡可尋，更列出有20大徵兆。如果女人懷疑另一半出軌，只要另一半中了3個或以上徵兆，對方就很可能出軌。

美國著名私家偵探Thomas Martin接受過英國《獨立報》訪問談及出軌偵查，他指其著作分享了逾40年偵查的所見所聞，並根據自己過去經驗歸納出20項出軌線索。Thomas Martin指出，如果另一半只有1、2項明顯徵兆，就毋須太擔心，3個或以上就有問題。若果有4個或更多，那幾乎承認了你另一半有罪。

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出軌線索｜工時加長性生活減少

Thomas Martin續指，最常見和最明顯的出軌徵兆，就是工時突然加長、出差多、性生活減少，或個人顯得防禦性，且會花心思打扮自己，多買新衫及愛上做gym。

可能想著另一人去改變自己。

出軌線索｜點擊圖片即睇20大出軌徵兆，你另一半中幾多個？

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出軌線索｜查科技100%必中

Thomas Martin稱「現代捉奸」很容易，雖然有時另一半的出軌徵兆不太明顯，但總有直覺導向你查探一些事，其中科技是百分百必中，只要拿起電話、登入另一半的iCloud帳戶即可，因出軌人士總愛深夜潛行打電話或隱藏一些短訊，「人們總是自己捉住自己」。

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出軌線索｜重溫經典出軌畫面

他引述一個經典例子，年前一場厄瓜多爾巴塞隆拿對德芬的球賽中，直播鏡頭影到觀眾席上的男球迷Deyvi Andrade與女伴親吻的瞬間。男子本來單手搭著女伴，親吻後仍面露笑容，但看到自己上鏡後即一秒變臉。他馬上鬆開搭在女伴肩膀上的手，並立即轉身。

這名男球迷與女伴親吻後的尷尬畫面在網絡瘋傳，單是X（前身twitter）已被觀看了數百萬次，絕大部分網民皆認為，Deyvi似乎不想被人看到自己親吻這名女伴。最後Deyvi在社交平台承認出軌，希望獲太太原諒，可以回到他的身邊。

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