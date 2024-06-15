  • 25°C
香港時間 : 2024615日 (六) 21:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家族榮耀之繼承者丨許紹雄羅嘉良兩高手過招　網民：終於等到Benz雄黑化

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

《家族榮耀之繼承者》

TVB劇《家族榮耀之繼承者》昨晚（6月14日）播出的第25集，焦點劇情落在「爆Seed」Niki（陳靜Dada飾）拉著綺婷（余安安飾）同歸於盡、及守仁（許紹雄飾）踩上守義（羅嘉良飾）office講數的場口。

原本看淡名利的守仁，經歷各種打擊後遭女兒皓兒（佘詩曼飾）當頭棒喝一罵清醒，決心捍衛女兒、太太Niki及丘氏集團的守仁，以稀客身份直闖守義office講數。

守仁先是難得有型地手持一杯紅酒，當守義探問他到訪因由時，守仁「皮笑肉不笑」地回了一句：「Niki未醒，係我醒咗啫。」

《家族榮耀之繼承者》

之後，明明憤怒至極點的守仁，繼續慢條斯理謂：「呢幾年嚟，我都冇為丘氏出過半點力」，並向守義要求出任集團副主席。

向來覺得大哥無心戀戰的守義，先是愕然，之後再懷著敵意反問：「你認真架？」守仁則繼續以嬉皮笑臉的狀態回應謂：「我諗我從來都冇試過咁認真。」說畢更拿出之前Niki寫給自己的遺書給守義過目，相當有戲。

《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨許紹雄羅嘉良「針鋒相對」

待守義看完遺書後，守仁再極有霸氣地坐在梳化上、逐單逐單與守義清算新仇舊仇，期間除以冷笑口脗說出：「我呢次返嚟做番個副主席，最低消費嚟架喇」，更難得激動地拋出一句：「淨係呢兩單，我睇你兩父子呢世都還唔完」，成功KO守義。

洩了道氣的守義，雙眼猶豫地轉了轉後，冷靜地反問守仁：「你點知呢啲事？」守仁再追加多一個冷笑：「若要人不知，除非己莫為，呢個世界冇永遠嘅秘密。」

《家族榮耀之繼承者》

深信自己已戰勝守義的守仁，臨離開前不忘以「紅酒論」向守義踩多一腳：「你支酒先天不足、後天失調，不過咁！第一啖ok架喎，嗒落就麻麻，支酒飲唔過。」氣得守義身體不斷顫抖，回家後更鬧爆Brian（羅子溢飾），兩個場口一氣呵成、戲勢十足。

對於兩大老戲骨上演「針鋒相對」戲碼，網民紛紛大嗌過癮，更對於許紹雄終於發威反擊感到萬般期待：「終於等到Benz雄黑化報仇」，又大讚守仁的「紅酒論」句句有骨地將敵人攻擊至體無完膚、相當啜核：「港式罵人就是爽。」對於羅嘉良被氣至吹鬚碌眼，網民亦似乎大感過癮，連環惡搞「守義噴火圖集合」，相當爆笑。

《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨又喊又笑令人心寒

除「雄良之戰」，昨晚的「靜安之戰」亦劇力萬鈞，為向連累自己成為孤兒兼不幸小產的綺婷報復，Niki誘騙對方上遊艇並準備燒炭同歸於盡。

在決心尋死之前，Niki向綺婷連環瘋狂破口大罵兼且又喊又笑，說到激動之處不但五官變形、淚流披臉及粉頸、更數度嗌至歇斯底里，以「癲狂入血」形容絕不誇張。

該幕戲安安姐其實亦十分辛苦，除要聲嘶力竭連環大叫救命，還要全場戲以濕身狀態拍攝，兼且要連人帶櫈跌在地上。

《家族榮耀之繼承者》

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜葉泓聲身兼多職榮升咖啡店老闆　與陳樂榣譜姐弟戀認思想傳統想追仔

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
00:02 2024/06/11
家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
21:00 2024/06/06
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
家族榮耀之繼承者︱王敏奕委屈落淚令人痛心　「大台家嫂」激罕派福利慰粉絲【多圖】
17:41 2024/06/12
家族榮耀之繼承者︱王敏奕委屈落淚令人痛心　「大台家嫂」激罕派福利慰粉絲【多圖】

你可能感興趣

家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
00:02 2024/06/11
家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
21:00 2024/06/06
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
家族榮耀之繼承者︱王敏奕委屈落淚令人痛心　「大台家嫂」激罕派福利慰粉絲【多圖】
17:41 2024/06/12
家族榮耀之繼承者︱王敏奕委屈落淚令人痛心　「大台家嫂」激罕派福利慰粉絲【多圖】
家族榮耀之繼承者 羅嘉良 許紹雄 電視劇 TVB

最高瀏覽

飛機飲品丨空姐曝飛機上「噁心秘密」　2款飲品千萬別喝：絕對好噁心
飛機飲品丨空姐曝飛機上「噁心秘密」　2款飲品千萬別喝：絕對好噁心
快樂秘訣｜哈佛85年研究揭長壽秘訣 這1類工種令人最不快樂
快樂秘訣｜哈佛85年研究揭長壽秘訣 這1類工種令人最不快樂
凱特現身︱凱特王妃術後今日首次出席活動　稱化療情況理想：仍未脫離困境
凱特現身︱凱特王妃術後今日首次出席活動　稱化療情況理想：仍未脫離困境
東張西望何伯丨「新何太」直播當眾打罵何伯　早前曾稱丈夫微絲血管爆裂
東張西望何伯丨「新何太」直播當眾打罵何伯　早前曾稱丈夫微絲血管爆裂
急症室最長等候時間（06月15日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月15日 時間16:05）