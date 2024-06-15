家族榮耀之繼承者丨許紹雄羅嘉良兩高手過招　網民：終於等到Benz雄黑化

▲ 《家族榮耀之繼承者》

TVB劇《家族榮耀之繼承者》昨晚（6月14日）播出的第25集，焦點劇情落在「爆Seed」Niki（陳靜Dada飾）拉著綺婷（余安安飾）同歸於盡、及守仁（許紹雄飾）踩上守義（羅嘉良飾）office講數的場口。

原本看淡名利的守仁，經歷各種打擊後遭女兒皓兒（佘詩曼飾）當頭棒喝一罵清醒，決心捍衛女兒、太太Niki及丘氏集團的守仁，以稀客身份直闖守義office講數。

守仁先是難得有型地手持一杯紅酒，當守義探問他到訪因由時，守仁「皮笑肉不笑」地回了一句：「Niki未醒，係我醒咗啫。」

▲ 《家族榮耀之繼承者》

之後，明明憤怒至極點的守仁，繼續慢條斯理謂：「呢幾年嚟，我都冇為丘氏出過半點力」，並向守義要求出任集團副主席。

向來覺得大哥無心戀戰的守義，先是愕然，之後再懷著敵意反問：「你認真架？」守仁則繼續以嬉皮笑臉的狀態回應謂：「我諗我從來都冇試過咁認真。」說畢更拿出之前Niki寫給自己的遺書給守義過目，相當有戲。

▲ 《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨許紹雄羅嘉良「針鋒相對」

待守義看完遺書後，守仁再極有霸氣地坐在梳化上、逐單逐單與守義清算新仇舊仇，期間除以冷笑口脗說出：「我呢次返嚟做番個副主席，最低消費嚟架喇」，更難得激動地拋出一句：「淨係呢兩單，我睇你兩父子呢世都還唔完」，成功KO守義。

洩了道氣的守義，雙眼猶豫地轉了轉後，冷靜地反問守仁：「你點知呢啲事？」守仁再追加多一個冷笑：「若要人不知，除非己莫為，呢個世界冇永遠嘅秘密。」

▲ 《家族榮耀之繼承者》

深信自己已戰勝守義的守仁，臨離開前不忘以「紅酒論」向守義踩多一腳：「你支酒先天不足、後天失調，不過咁！第一啖ok架喎，嗒落就麻麻，支酒飲唔過。」氣得守義身體不斷顫抖，回家後更鬧爆Brian（羅子溢飾），兩個場口一氣呵成、戲勢十足。

對於兩大老戲骨上演「針鋒相對」戲碼，網民紛紛大嗌過癮，更對於許紹雄終於發威反擊感到萬般期待：「終於等到Benz雄黑化報仇」，又大讚守仁的「紅酒論」句句有骨地將敵人攻擊至體無完膚、相當啜核：「港式罵人就是爽。」對於羅嘉良被氣至吹鬚碌眼，網民亦似乎大感過癮，連環惡搞「守義噴火圖集合」，相當爆笑。

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家族榮耀之繼承者丨又喊又笑令人心寒

除「雄良之戰」，昨晚的「靜安之戰」亦劇力萬鈞，為向連累自己成為孤兒兼不幸小產的綺婷報復，Niki誘騙對方上遊艇並準備燒炭同歸於盡。

在決心尋死之前，Niki向綺婷連環瘋狂破口大罵兼且又喊又笑，說到激動之處不但五官變形、淚流披臉及粉頸、更數度嗌至歇斯底里，以「癲狂入血」形容絕不誇張。

該幕戲安安姐其實亦十分辛苦，除要聲嘶力竭連環大叫救命，還要全場戲以濕身狀態拍攝，兼且要連人帶櫈跌在地上。

▲ 《家族榮耀之繼承者》

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