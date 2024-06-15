小學停辦｜孔教學院大成小學2026/27學年停辦　2025/26學年停收小一

▲ 重獲開辦資助小一的孔教學院大成小學，早前不滿新學年只獲准開辦1班小一。（資料圖片）

9月新學年將成功「復活」、重獲政府資助開辦小一的孔教學院大成小學將於2025/26年度停收小一，並於2026/27學年結束營辦。辦學團體孔教學院指，小五至小六學生可繼續於原校就讀直至升中；其他年級學生（包括準小一）則可獲安排轉讀同區小學，並會向他們提供1萬元助學金。

孔教學院今（15日）發新聞稿宣布，大成小學將於2025/26年度停收小一，並於2026/27學年結束營辦，會全力協助學生轉讀合適學校，並指曾多於1次透過學校邀請家長出席家長會，宣布決定並就支援方案了解家長意見，惟未能接觸大部分家長，但辦團將積極尋覓適當場地召開家長會，稍後會在網頁公布。

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支援學生安排

已與同區友校嗇色園主辦可立小學、天主教伍華小學、黃大仙天主教小學及天主教博智小學達成共識，現時本校小一至小四學生，可在2024/25學年選擇轉往該校就讀

孔教學院會為所有轉讀其他津貼或官立小學的學生提供1萬元助學金，以減輕家長購置新校服及書簿雜費的負擔

正就讀私家班的小一學生，若轉讀其他私立學校的本地課程，本院會為其整個小學階段提供學費資助

若學生選擇在2024/25學年轉至其他學校，將為已轉校的學生提供免費補習班直至2026/27年度學校停辦，以協助學生更好銜接新校的學業進度

孔教學院會成立專責過渡督導委員會，並設立支援熱線（Whatsapp 電話：6531 4543）供家長查詢及跟進情況，確保每一位學生均可順利過渡至合適學校

協助教職員具體措施

孔教學院其他屬校如有空缺，將優先考慮大成小學教師

孔教學院將按勞工法例及教育指引，對其他職工作適當安排

該校早前公開向教育局表達不滿只獲准開辦1班小一，聲稱該校在統一派位收生人數「由7變1」，原先連同自行收生合計逾25人、足夠開2班，批評教育局不公。教育局及後表示，安排均「與現行機制無異」，籲學校有疑問應直接聯絡局方。而孔教學院同日亦發新聞稿稱，對局方決定「無異議」。

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