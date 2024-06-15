臨終說話丨病人臨終前最常說的1句話 安寧護士分享4大詭異現象：不可思議

【臨終前說話/死亡/詭異現象/生老病死亡/安寧護士】生離死別是人生必經的過程，但死亡往往讓人恐懼，美國有專職安寧服務的護士，早前在其網上個人頻道分享所見所聞，包括臨終前病人最常說的1句話、4大詭異現象，直言不可思議。

影片推介：

來自美國洛杉磯、專職安寧服務的美國護士Julie McFadden早前於網上個人頻道上載影片指，自己照顧重症病人多年，見到病人臨終前最常說的1句話，通常是『我愛你』，或會呼喚他們的父母，但通常都已不在世上了」。

她也分享在臨終時，會出現一些看似不正常，但實際上很正常的事情，包括呼吸變化、膚色變化、瀕死囉音及發燒，這些可能是無法預料及不可思議。

她稱，自己熱衷於教育人們關於死亡的知識，以及如何提前做好準備，希望讓民眾了解到，死亡是很正常的一件事。

Julie McFadden早前亦分享病人臨終前6大現象，請看：

病人臨終前6大現象 安寧護士分享親身經歷：難以想像

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