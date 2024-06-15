凱特現身︱凱特罹癌後首公開露面出席查理斯壽辰　白色系穿搭臉型較瘦削

▲ 英國凱特王妃以一身白色系穿搭，聯同威廉王子及3名子女一起乘車到場參加英王查理斯三世生日的皇家閱兵儀式。（法新社）

【凱特王妃/凱特患癌/英國王室/英王查理斯三世】英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）在英國時間昨日（14日）在社交平台表示其癌症情況仍未「走出困境」，但化療情況理想，凱特在今日（15日）英國時間早上以一身白色系穿搭，聯同威廉王子及3名子女一起乘車到場參加英王查理斯三世（King Charles III）生日的皇家閱兵儀式（Trooping the Colour），臉型和身形比之前較瘦削。

綜合外媒報道，閱兵儀式於6月15日早上10時許開始，英國國王查理斯三世與王后卡米拉乘坐馬車，從白金漢宮出發，沿林蔭大道（The Mall）前往馬衛隊閱兵場。英王接受皇家禮炮致敬，在格林公園（Green Park）燃放41響禮炮，國王隨後將檢閱部隊。

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凱特王妃現身｜凱特白色裝束復出身形較瘦削

國王查理斯、王后卡米拉、威廉、凱特及3子女等人分乘馬車抵達皇家騎兵衛隊閱兵場。凱特下車後精神不俗，與子女直接走入室內。一身白色裝束的凱特身形比以往瘦削，但步伐穩健。

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凱特王妃現身｜感謝民眾支持協助度過難關

現年42歲的凱特王妃在社交平台上載一張自己站在大樹下的照片，並表示在過去幾個月收到大家的支持和鼓勵感到很高興，協助自己和丈夫威廉王子（Prince William）度過艱難時期，令他們的世界變得不同。

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她續指自己目前的康復情況理想，但正如經歷過化療的人士都會知道，情況會時好時壞。

而在這些壞日子中，自己就會感到虛弱和疲累，因此必須讓身體休息。不過在好日子時，就會感到變得更強壯，希望利用良好的感覺。

凱特稱她的治療正在進行中，並將持續數月，「在我感覺良好的日子裡，我參與過學校生活，花私人時間做一些能給我能量和積極性的事情，以及開始在家做一些工作，都是一種樂趣。」

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