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父親節2024｜父親節為何定於6月第三個星期日？ 由來背後原來藏洋蔥

家事百科

撰文： 林綺玲

發布時間： 2 小時前

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父親節為何定於6月第三個星期日？父親節由來背後原來藏洋蔥。（iStock圖片）

【父親節2024/6月16日/6月第3個星期日】父親節總是讓人覺得及不上母親節，其實爸爸作為一家之主，為家庭付出也很大！不過，為什麼父親節定於每年6月第3個星期日？原來父親節是受到母親節的啟發，而各國慶祝父親節的方式也不同，趁今天父親節，大家細閱一下父親節的由來和習俗。

父親節2024｜父親節的由來 背後藏洋蔥

父親節定於每年「6月的第3個星期日」。在1905年，美國一名叫安娜賈維斯（Anna Jarvis）的女生發起「母親節」；而「父親節」則由美國華盛頓州的杜德夫人（Sonora Louise Smart Dodd）提出。杜德夫人在慶祝母親節時，突然閃出一個念頭：「為什麼不能有父親節？」事緣在杜德夫人13歲那年，媽媽因難產而死，於是爸爸馬特先生（William Smart）數十年來父兼母職養大6名子女，而馬特先生於1909年也因長年疲於奔命而病逝。

於是杜德夫人在母親節感恩禮拜時，向教會牧師「瑞馬士」分享她的父親對家庭的付出，瑞馬士深受感動，決定支持杜德夫人推動成立父親節的運動，杜德夫人向州政府寫下一封感人信件，希望訂立節日去感謝和紀念偉大的父親們，並建議以杜德夫人父親馬特先生的生日6月5日作為紀念日。

最終華盛頓州州長採納建議訂立父親節，終於在1910年6月19日舉行了全世界第一次父親節聚會。至1972年，時任美國總統尼克遜正式將每年「6月的第3個星期日」定為美國的父親節，之後其他州分也效仿在當天慶祝父親節。

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小朋友在母親節要送媽媽康乃馨，在父親節則要送「紅玫瑰」。當年在華盛頓州，杜德夫人的建議獲採納，以「紅玫瑰」向父親們表達心意；如果想對已故父親表達思念，則用「白玫瑰」。

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父親節2024｜各國慶祝父親節的日期

時至今日，除了美國之外，共有76個國家或地區包括英國、加拿大、中國、日本、新加坡、印度、菲律賓等，都在6月第3個星期日慶祝父親節。而台灣、蒙古則在8月8日慶祝父親節。

台灣訂於8月8日慶祝父親節要追溯至1945年8月8日，當時正值抗日戰爭，戰事逐漸明朗，於是在上海的愛國人士發起「父親節」，以紀念在戰場上為國捐軀的父親們。在眾人努力爭取下，政府終頒布通令，將台灣的父親節訂於每年8月8日，不僅國語諧音跟爸爸相近，字型上也可以看出「八八」兩字，就像一個「父」字。

各國「父親節」日期

3月19日：意大利、西班牙、葡萄牙（聖約瑟日）

5月8日：韓國（雙親節）

5月（復活節後的40天）：德國

6月4日：丹麥

6月第一個星期日：立陶宛

6月第二個星期日：奧地利、比利時

6月第三個星期日：美國、英國、加拿大、中國、日本、新加坡、印度、菲律賓等

8月8日：台灣、蒙古

8月第二個星期天：巴西

9月第一個星期日：紐西蘭、澳洲

11月第二個星期日：愛沙尼亞、芬蘭、挪威、瑞典

12月5日：泰國

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父親節2024｜各國慶祝父親節的方式

日本：寫信、與爸爸共浴

日本的女兒們除了向父親送上祝福和禮物，還會給父親寫一封祝福信，並在父親面前朗讀，以感激父親多年的養育之恩。另外，女兒們亦會向父親共浴、擦背，體現出日本男女共浴的傳統文化。

美國：送花煮早餐

美國人會選擇特定鮮花向父親表達敬意，父親健在的人會戴上紅玫瑰；父親已故的則會佩戴白玫瑰。不過，在賓夕法尼亞州的人會以蒲公英致敬；而溫哥華人則選擇白丁香。在父親節當日，子女更會負責煮早餐，讓父親可以起床後有早餐食。

德國：暢飲啤酒

德國父親節訂於復活節後的40天，因此每年日期不同，由5月頭至5月底都有，而2024年的德國父親節訂於5月9日。父親節是德國男士們最喜愛的節日之一，因當天可以無憂無慮地喝酒，很多人會買大木桶裝啤酒，甚至推着盛滿啤酒的車出門暢飲。

意大利、西班牙、葡萄牙：向所有「Joseph」致敬

3月19日又稱為「聖約瑟夫日」，以紀念耶穌在人間的父親聖荷西（Saint Joseph）。因此在當天除了向父親表達謝意，也要向聖荷西致敬，當天若碰到名字叫「Joseph」的人，也要向他們問好以表敬意。

俄羅斯：向所有男人致敬

2月23日是「祖國保衛者日」，是國定假日，不單只要感謝父親，更要向所有男人致敬。

法國：起源於廣告標語

法國的父親節都是訂於6月第3個星期日。比較特別的是，法國的父親節起源於一間廣告公司的宣傳標語：「父親節，他們就想要一個Flaminaire的打火機！」

泰國：家中掛黃燈籠

12月5日是已故泰王拉瑪九世蒲美蓬·阿杜德的生日，人們需穿著黃衣到寺廟祈福，並在家中掛上黃燈籠。

巴西：聚餐食烤牛肉

為紀念聖母瑪利亞的父親，巴西的父親節訂於8月第二個星期天。一家人會團聚享受美味烤牛肉，並向父親送上禮物，感謝他對子女的付出。

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