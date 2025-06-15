  • 29°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 印度空難 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 北上攻略 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

父親節2025｜父親節為何是6月第三個星期日？　由來背後原來藏洋蔥！

家事百科

撰文： 林綺玲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 印度空難 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 北上攻略 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

父親節為何定於6月第三個星期日？父親節由來背後原來藏洋蔥！

【父親節2025/6月16日/6月第3個星期日】父親節總是讓人覺得及不上母親節，其實爸爸作為一家之主，為家庭付出也很大！不過，為什麼父親節定於每年6月第3個星期日？原來父親節是受到母親節的啟發，而各國慶祝父親節的方式也不同，趁今天父親節，大家細閱一下父親節的由來和習俗！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
親子好去處︱熊貓龍鳳胎搬大屋與媽媽盈盈共住　海洋公園推門票優惠低至7折

父親節2025｜父親節的由來 背後藏洋蔥

父親節定於每年「6月的第3個星期日」。在1905年，美國一名叫安娜賈維斯（Anna Jarvis）的女生發起「母親節」；而「父親節」則由美國華盛頓州的杜德夫人（Sonora Louise Smart Dodd）提出。杜德夫人在慶祝母親節時，突然閃出一個念頭：「為什麼不能有父親節？」事緣在杜德夫人13歲那年，媽媽因難產而死，於是爸爸馬特先生（William Smart）數十年來父兼母職養大6名子女，而馬特先生於1909年也因長年疲於奔命而病逝。

於是杜德夫人在母親節感恩禮拜時，向教會牧師「瑞馬士」分享她的父親對家庭的付出，瑞馬士深受感動，決定支持杜德夫人推動成立父親節的運動，杜德夫人向州政府寫下一封感人信件，希望訂立節日去感謝和紀念偉大的父親們，並建議以杜德夫人父親馬特先生的生日6月5日作為紀念日。

爸爸作為一家之主，為家庭付出也很大，仔女都要好好孝順爸爸啊！（iStock圖片）

最終華盛頓州州長採納建議訂立父親節，終於在1910年6月19日舉行了全世界第一次父親節聚會。至1972年，時任美國總統尼克遜正式將每年「6月的第3個星期日」定為美國的父親節，之後其他州分也效仿在當天慶祝父親節。

父親節2025｜父親節專屬節花「玫瑰」

小朋友在母親節要送媽媽康乃馨，在父親節則要送「紅玫瑰」。當年在華盛頓州，杜德夫人的建議獲採納，以「紅玫瑰」向父親們表達心意；如果想對已故父親表達思念，則用「白玫瑰」。

同場加映：給父親7個促進親子關係活動建議

點擊圖片放大
+6
+5

父親節2025｜各國慶祝父親節的日期

時至今日，除了美國之外，共有76個國家或地區包括英國、加拿大、中國、日本、新加坡、印度、菲律賓等，都在6月第3個星期日慶祝父親節。而台灣、蒙古則在8月8日慶祝父親節。

台灣訂於8月8日慶祝父親節要追溯至1945年8月8日，當時正值抗日戰爭，戰事逐漸明朗，於是在上海的愛國人士發起「父親節」，以紀念在戰場上為國捐軀的父親們。在眾人努力爭取下，政府終頒布通令，將台灣的父親節訂於每年8月8日，不僅國語諧音跟爸爸相近，字型上也可以看出「八八」兩字，就像一個「父」字。

各國「父親節」日期：

  • 3月19日：意大利、西班牙、葡萄牙（聖約瑟日）
  • 5月8日：韓國（雙親節）
  • 5月（復活節後的40天）：德國
  • 6月4日：丹麥
  • 6月第一個星期日：立陶宛
  • 6月第二個星期日：奧地利、比利時
  • 6月第三個星期日：美國、英國、加拿大、中國、日本、新加坡、印度、菲律賓等
  • 8月8日：台灣、蒙古
  • 8月第二個星期天：巴西
  • 9月第一個星期日：紐西蘭、澳洲
  • 11月第二個星期日：愛沙尼亞、芬蘭、挪威、瑞典
  • 12月5日：泰國

父親節2025｜各國慶祝父親節的方式

點擊圖片放大
+11
+10

1.日本：寫信、與爸爸共浴

日本的女兒們除了向父親送上祝福和禮物，還會給父親寫一封祝福信，並在父親面前朗讀，以感激父親多年的養育之恩。另外，女兒們亦會向父親共浴、擦背，體現出日本男女共浴的傳統文化。

2.美國：送花煮早餐

美國人會選擇特定鮮花向父親表達敬意，父親健在的人會戴上紅玫瑰；父親已故的則會佩戴白玫瑰。不過，在賓夕法尼亞州的人會以蒲公英致敬；而溫哥華人則選擇白丁香。在父親節當日，子女更會負責煮早餐，讓父親可以起床後有早餐食。

3.德國：暢飲啤酒

德國父親節訂於復活節後的40天，因此每年日期不同，由5月頭至5月底都有，而2024年的德國父親節訂於5月9日。父親節是德國男士們最喜愛的節日之一，因當天可以無憂無慮地喝酒，很多人會買大木桶裝啤酒，甚至推着盛滿啤酒的車出門暢飲。

4.意大利、西班牙、葡萄牙：向所有「Joseph」致敬

3月19日又稱為「聖約瑟夫日」，以紀念耶穌在人間的父親聖荷西（Saint Joseph）。因此在當天除了向父親表達謝意，也要向聖荷西致敬，當天若碰到名字叫「Joseph」的人，也要向他們問好以表敬意。

5.俄羅斯：向所有男人致敬

2月23日是「祖國保衛者日」，是國定假日，不單只要感謝父親，更要向所有男人致敬。

6.法國：起源於廣告標語

法國的父親節都是訂於6月第3個星期日。比較特別的是，法國的父親節起源於一間廣告公司的宣傳標語：「父親節，他們就想要一個Flaminaire的打火機！」

7.泰國：家中掛黃燈籠

12月5日是已故泰王拉瑪九世蒲美蓬·阿杜德的生日，人們需穿著黃衣到寺廟祈福，並在家中掛上黃燈籠。

8.巴西：聚餐食烤牛肉

為紀念聖母瑪利亞的父親，巴西的父親節訂於8月第二個星期天。一家人會團聚享受美味烤牛肉，並向父親送上禮物，感謝他對子女的付出。

更多相關報道：

父親節禮物2025｜7款男士入門名牌腕錶推薦　最平$1.2萬起入手Cartier/Rolex/IWC

父親節禮物推薦｜消委會測試9款電鬚刨　$958性價比之王贏$3280貴價貨

父親節2025 | 美心西餅推8款父親節蛋糕  匠心演繹男人的浪漫

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

父親節2025 | 美心西餅推8款父親節蛋糕 匠心演繹男人的浪漫
20:39 2025/06/11
父親節2025 | 美心西餅推8款父親節蛋糕 匠心演繹男人的浪漫
父親節禮物推薦｜消委會測試9款電鬚刨　$958性價比之王贏$3280貴價貨
17:58 2025/06/12
父親節禮物推薦｜消委會測試9款電鬚刨　$958性價比之王贏$3280貴價貨
父親節禮物2025｜7款男士入門名牌腕錶推薦　最平$1.2萬起入手Cartier/Rolex/IWC
16:37 2025/06/13
父親節禮物2025｜7款男士入門名牌腕錶推薦　最平$1.2萬起入手Cartier/Rolex/IWC

你可能感興趣

父親節2025 | 美心西餅推8款父親節蛋糕 匠心演繹男人的浪漫
20:39 2025/06/11
父親節2025 | 美心西餅推8款父親節蛋糕 匠心演繹男人的浪漫
父親節禮物推薦｜消委會測試9款電鬚刨　$958性價比之王贏$3280貴價貨
17:58 2025/06/12
父親節禮物推薦｜消委會測試9款電鬚刨　$958性價比之王贏$3280貴價貨
父親節禮物2025｜7款男士入門名牌腕錶推薦　最平$1.2萬起入手Cartier/Rolex/IWC
16:37 2025/06/13
父親節禮物2025｜7款男士入門名牌腕錶推薦　最平$1.2萬起入手Cartier/Rolex/IWC
父親節 常識科 爸媽心聲 子女心聲

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月15日 時間00:05）
急症室最長等候時間（06月15日 時間00:05）
肝癌｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍
肝癌｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍
香港新公園2025｜9大最新免費親子遊樂場　4米高攀爬塔+1地玩盡9條滑梯
香港新公園2025｜9大最新免費親子遊樂場　4米高攀爬塔+1地玩盡9條滑梯
Sick問識答｜新冠疫情捲土重來？ 醫生拆解病毒變種3特性+4招自保貼士
Sick問識答｜新冠疫情捲土重來？ 醫生拆解病毒變種3特性+4招自保貼士
印度航空空難︱唯一倖存者座位曝光　起飛前換位成保命關鍵　專家推測原因紛稱奇蹟
印度航空空難︱唯一倖存者座位曝光　起飛前換位成保命關鍵　專家推測原因紛稱奇蹟