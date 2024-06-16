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遊日注意丨女藝人住酒店亂開1電器 狂咳到斷肋骨食藥都無效揭患過敏性肺炎

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 13 分鐘前

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遊日注意，在酒店切勿亂開電器，日本女藝人近期分享，早前與丈夫到溫泉酒店浸溫泉，期間開了一台電器，之後狂咳到斷肋骨，且患上過敏性肺炎，原來與開這1部電器有關。

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日本女藝人矢沢心在FNN節目《めざまし8》講述自己患病經歷，稱旅行回家途中突然咳不停，但一直沒有出現發燒感冒症狀，她最初以爲自己是重感冒，但狂咳1個月，吃藥亦無效，最後她求醫，照X光驚見自己多條肋骨斷裂，原來患上過敏性肺炎。

經醫生查問，原來她與丈夫去旅行，入住溫泉酒店，當時她見酒店房間乾燥，見有加濕器，故開來用，但未留意加濕器是否乾淨。

日本呼吸系統科醫生倉原優在節目中表示，引發過敏性肺炎的元兇正是加濕器，又稱「加濕器肺炎」，引發「加濕器肺炎」的原因是吸入了加濕器釋放的黴菌，導致肺部出現過敏反應。而過敏性肺炎常被誤診爲感冒，過敏性肺炎非傳染病，與一般傷風感冒不同，故此服用感冒藥或抗生素亦無效。

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