飛機飲品｜搭飛機切勿飲1款飲品　空少爆噁心内幕：猶如飲馬桶水落肚

【搭飛機/飲品/噁心/別喝/飛機飲品/咖啡/不乾净/清潔/空少/馬桶水】不少港人喜歡去旅遊，但有一名空少早前在社交媒體上傳影片，表示自己在飛行過程中「絕對不會點咖啡喝」，更曝光噁心内幕：「恐飲馬桶水落肚。

影片推介：

該名網名為Kevin的網友是一名空中服務員，近日他在TikTok上傳影片表示，「絕對不要在飛機上點咖啡喝」，認為飛機上的咖啡「很噁心」。

不少乘客認為，飛機上咖啡不衛生的主要原因是機艙的水箱很少會清洗，從而滋生細菌。不過Kevin指出，更多的原因是部分空中服務員「懶得清理」。他透露指，空中服務員通常會將剩餘的咖啡倒進馬桶，隨後便將咖啡壺直接放回機器内，並非進行後續的清潔。

Kevin認為，空中服務員在傾倒咖啡的過程中會距離馬桶很近，一定會有部分「飛濺顆粒」、或細菌等物，被直接濺回到水壺裡，然後被放回咖啡機內製咖啡奉客。

對此，Kevin表示若想在飛機上點咖啡喝，最好確定是配有膠囊咖啡的機器較好。另外他亦透露，機椅後方的置物袋很少會經過消毒，他還在清潔時「發現了很多噁心的東西」，包括尿布、包裝紙、用過的紙巾和髮絲，因此該位置同樣可能是細菌的溫床。

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醫生：長途航班傳染風險更高

事實上，飛機上有不少衛生黑點。皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指出，於航機上感染皮膚病情況時有發生，主因多為上一位乘客本身帶菌，如座位未經徹底消毒便讓下一位乘客使用，便有機會傳染。陳醫生指出「座位播菌」情況不限於飛機，曾有病人於食肆座位感染皮膚病，而感染風險與就座時間有直接關係，

「在帶菌座位越耐，被傳染風險亦越高，所以類似情況就較易在長途航班上出現。

陳醫生認為，最直接有效的方法是減少皮膚與座位直接接觸，避免穿熱褲或短裙固然是方法之一，但如果考慮到女士穿著品味或天氣情況，就坐前以毛氈或外套覆蓋座位亦可有效減少被感染機會。

航機含菌量調查 座位頭枕竟稱冠

加拿大廣播公司（CBC）節目Marketplace曾針對飛機各處含菌量作調查，於3間航空公司18個航班檢測近百個樣本，歸納出5個含菌量最高的機艙位置：

第1位 座椅頭部靠枕

第2位 座位置物袋

第3位 洗手間門鎖

第4位 活動餐枱面

第5位 安全帶

當中大部分樣本被檢驗出有酵母菌、黴菌及多種其他病原體，座位置物袋及頭部靠枕上更驗出有本應只存在於糞便或嘔吐物中的大腸桿菌，乘客如受感染可能出現腹瀉、嘔吐等問題。

專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。

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