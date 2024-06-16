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高鐵動臥｜林世雄讚食物質素「有水準」　將視乎需求增取加開班次

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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運輸及物流局局長林世雄（左）和多名立法會議員亦隨行出發。（港鐵提供）

首班由香港開往北京的高鐵動臥列車昨日（16日）傍晚開出，運輸及物流局局長林世雄和多名立法會議員亦隨行出發，並於今早6時53分抵達北京西站，全程12.5小時。

林世雄表示，現時京滬臥鋪列車一周4天提供服務，主要集中在周末，未來會視乎需求，向內地爭取在其他日子加開班次。

林世雄在車上亦有到餐卡用膳，更稱讚他所食的「杏鮑菇燒牛肉飯」牛肉味濃厚，形容食物質素「有水準」。

香港前往北京的列車全程12.5小時，途經深圳北、東莞南、廣州、長沙南和石家莊5個站點。

首兩班分別由北京和上海開出的高鐵臥鋪列車，亦於今早抵港。旅發局在高鐵西九龍站，向首批乘坐高鐵臥鋪列車的乘客送上禮物，歡迎他們訪港。

旅發局在高鐵西九龍站，向首批乘坐高鐵臥鋪列車的乘客送上禮物，歡迎他們訪港。

高鐵現已引進往來香港西九龍站、北京西站、上海虹橋及中途站點的臥鋪動車組列車（動臥列車）通宵班次，實現「夕發朝至」，並於6月15日正式啟航。逢周五至周一，每日各有一對來回列車班次來往香港西九龍站及有關站點。

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