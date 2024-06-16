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郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評　Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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歐倩怡接受「蝦頭」楊詩敏及連詩雅節目「絲打圍爐」訪問引熱話。

【郭晉安歐倩怡離婚/歐倩怡/郭晉安/離婚/交友app】郭晉安與歐倩怡（Cindy）在5月宣布在2年前已分居，正式結束近18年婚姻。而歐倩怡接受「蝦頭」楊詩敏及連詩雅主持YouTube節目「絲打圍爐」訪問，並在前晚（6月14日）播出，這次也是她公布婚變後首度公開露面。

節目播出後引來為網民熱言，有網民覺得歐倩怡自稱「學歷太勁會嚇親男仔」，可是她當中的學歷、專業資歷其實十分高。同時又批評他公開自己開交友app識6個男士太放縱，而且不斷出題刁難男士十分「八婆」，紛紛在討論區留言指「睇完就知點解離婚」、「出少句聲啦」等。

郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首談開腔講感情觀　自爆有玩交友App：緣份擋唔住

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歐倩怡回應網民

另一方面，因為歐倩怡在節目憶述約4年前大病突然呼吸困難，嘔吐兼失禁，可是「枕邊人」郭晉安卻「Google睇吓係咪call白車，跟住搵到個片糖沖熱水畀我飲。」以及給一個痰罐歐倩怡嘔便算，沒有call白車也沒有在旁照料，令人覺得郭晉安十分冷漠。

因「絲打圍爐」今次影片罕有地預先關閉留言功能，網民於是在歐倩怡個人社交平台留言，而歐倩怡亦有回答網民留言。

歐倩怡任楊詩敏及連詩雅網上節目「絲打圍爐」嘉賓。

為郭晉安講好說話

有網民留言質問婚後不斷進修的歐倩怡：「忘本。。。學費何來？」至於Cindy回應：「係呀，我有好好多謝佢。感情事係咁，無得計嘅。大家依然係屋企人。多謝你支持啊😉」

同時有另一批網民撐歐倩怡，比如留言指：「睇完之後， 唔明點解你半夜呼吸唔到，身邊果個唔報警，仲有時間上 Google！Anyway, 恭喜你展開新生活，努力💪🏻卻懶理，不叫白車也沒悉心照顧，只是給了一個痰罐讓歐倩怡嘔便算，十分冷漠。」

對於前夫被網民指「見死不救」，歐倩怡為前夫講好說話，稱：「當時係驚，唔知發生咩事」之後再補充：「我真係斷片式暈咗，發生咩事都唔知」、「太驚啦，唔知發生咩事，比着我都會驚，唔知應該點做」

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沒再玩交友app

此外，又有網民批評指：「咁嘅學歴叫勁得滯，真係笑大人個口，fyy讀埋碩士都未講得出呢番說話。」而歐倩怡回應：「 多謝提醒😊其實我都知我好渣㗎咋，好多野都唔識，同無記性。嗰個純粹係節目效果。學海無涯啊📚」

同時，有網民問她有沒有繼續玩交友app，歐倩怡指：「入面好多壞人同假 account, 要小心❗️⚠️同埋，我好奇，玩咗一個月，覺得悶，又無玩啦」

歐倩怡表示用交友app識6個男士引來不少網民批評。

另有網民稱：「返志雲飯局，原來你3個月就去安仔度同居😑離婚唔知有冇3個月就玩交友app😑仲係度講自己前夫點衰點衰」歐倩怡表示：「都兩年啦～～ 同埋搵人傾下偈唓，無做壞事。我而家都同你傾偈啦😅😅😅」

而且更網民留言：「多謝你放過郭晉安，地球又多一個筍盤🙌」歐倩怡用6個字回覆：「係呀，佢好好的👍🏻」

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