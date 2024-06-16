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東張西望何伯丨何伯夫婦自稱同為保守之人　何太抖音直播疑遭舉報被中斷

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 18 分鐘前

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何伯與「新何太」因為上《東張西望》而成名。

【東張西望何伯/何伯何太/新何太/何生何太】何伯與「新何太」自上TVB《東張西望》成名後，二人不斷夫婦檔開抖音直播，但同時亦引來部份網民反感，不少網民表示要向抖音舉報，終止何伯直播。何伯與「新何太」在昨日（6月15日）直播，不過開播約10分鐘便疑似被中斷。

何伯夫婦在昨午在抖音直播，講到「新何太」擅長煲「迷魂湯」，何伯稱：「大家講笑啫，你估真係迷魂湯咩，飲咗好舒服嘅，又多料。」

東張西望何伯丨「新何太」直播當眾打罵何伯　早前曾稱丈夫微絲血管爆裂

何伯與「新何太」常夫婦檔開直播。

何伯最初不敢追「新何太」

「新何太」也回應指：「你哋嘅何伯伯，飲咗我十幾日親手煲嘅湯，之後去旅行先至咩㗎咩。」何伯附和太太稱：「我先至追佢㗎咋。」

同時，「新何太」更表示與何伯都是保守之人，稱：「唔係出面啲人諗緊，飲咗迷魂湯就即刻返屋企乜乜乜，冇㗎，我同佢都好保守。」而「保守」何伯更說最初不敢追「新何太」：「我飲咗十幾日湯先去台灣旅行，去咗台灣過年，返嚟先夠膽追佢。」

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直播突然中斷

不過，昨日最為網民討論是直播疑因被舉報中斷，話說何太當時本在控訴稱：「屈得就屈，話廣東公安局check唔到我資料，講到好似真咁，話我實資係廣西，咁樣嚟懟我，咁都有嘅。即係你畀人哋公安睇到都笑啦！人……」

可是她未講完，直播只約10分鐘突然被停止，不少網民推測是因為遭舉報，紛紛表示為此高興。

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