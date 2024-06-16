  • 31°C
香港時間 : 2024616日 (日) 15:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈　許秋怡學霸兒子高大英俊

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 33 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

王書麒、王綽枬、許秋怡、劉小慧、蘇君蕎、蘇志威。（左起）

劉小慧與同期出道的許秋怡及李國祥一向老友鬼鬼，不過過往因大家屬於不同唱片公司從未合作，終於有機會台上合作，3人將於7月到廣州舉行《粵唱越開心》演唱會。而離開樂壇33年的小慧笑言，為友情破例做演唱會，留給大家一個美好回憶。  

小慧27年未上舞台

在昨晚（6月15日），劉小慧與丈夫蘇志威及長女蘇君蕎（Yumi） ，許秋怡亦偕丈夫王書麒及20歲囝囝王綽枬（Cody），以及李國祥齊飯聚。

小慧稱再上舞台有點感覺淆底，心情相當緊張，畢竟27年沒有開過演唱會，所以都要緊密排練，說：「今次因為李國祥邀請先答應，我們更為演唱會錄製一首新歌《哼哼這首歌》，來回饋支持我們多年的歌迷，就如許秋怡一向接騷冇停手，但亦為了這個演唱會而度期演出，所以亦不是為賺錢，最緊要自己開心。」

此外，小慧稱以前初入行大家都好窮，只有李國祥有車，大家有時間就遊車河或行沙灘，不是為浪漫而用花太多錢又一齊傾偈，想起以前日子都很回味。

星二代丨蘇志威女兒神還原《超級學校霸王》劉小慧造型　阿細支持女兒棄讀大學整甜品

點擊圖片放大
+6
+5

許秋怡想台上過跳舞癮

至於秋怡透露，開演唱會終可過跳舞癮，因每次商演都必唱飲歌《現代愛情故事

或《片片楓葉情》慢歌。

不過，她因長期舟車勞頓及坐姿不良致坐骨神經痛困擾，睇過很多醫生都無效，現已學識與病痛共存，更稱即使要跳舞都會食止痛葯頂住，因為好想實現這夢想。

秋怡的囝囝Cody正在澳洲讀大學，剛有假期專程回港與爸爸王書麒慶祝父親節。問高大靚仔的Cody，會否亦想入娛樂圈？Cody表示暫時以學業為重。而另一位星二代劉小慧大女囡囡蘇君蕎也未有考慮入娛樂圈，一心只想做甜品。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大父愛︱照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父惟一心願：照顧他到最後

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

星二代丨蘇志威女兒神還原《超級學校霸王》劉小慧造型　阿細支持女兒棄讀大學整甜品
09:57 2024/05/02
星二代丨蘇志威女兒神還原《超級學校霸王》劉小慧造型　阿細支持女兒棄讀大學整甜品
星二代丨許秋怡小學時代為學霸全級考第一　囝囝Cody自細讀書叻男拔畢業
18:43 2024/04/30
星二代丨許秋怡小學時代為學霸全級考第一　囝囝Cody自細讀書叻男拔畢業
星二代丨任晴佳勢成最美星二代學霸　疑轉校到哥倫比亞大學【多圖】
19:11 2024/05/29
星二代丨任晴佳勢成最美星二代學霸　疑轉校到哥倫比亞大學【多圖】
星二代丨18歲細仔英國升學操出靚腹肌　盧惠光稱用棺材本供兩兒讀書不求回報
14:23 2024/06/03
星二代丨18歲細仔英國升學操出靚腹肌　盧惠光稱用棺材本供兩兒讀書不求回報
星二代丨湯鎮業大女罕曝光　湯愛嘉顏值高學歷好為名校UCLA畢業生
11:34 2024/06/03
星二代丨湯鎮業大女罕曝光　湯愛嘉顏值高學歷好為名校UCLA畢業生
星二代丨翁嘉穗與家人坐船歎茶　大仔文武雙全為出色舉重運動員屢奪獎牌
11:46 2024/06/12
星二代丨翁嘉穗與家人坐船歎茶　大仔文武雙全為出色舉重運動員屢奪獎牌

你可能感興趣

星二代丨蘇志威女兒神還原《超級學校霸王》劉小慧造型　阿細支持女兒棄讀大學整甜品
09:57 2024/05/02
星二代丨蘇志威女兒神還原《超級學校霸王》劉小慧造型　阿細支持女兒棄讀大學整甜品
星二代丨許秋怡小學時代為學霸全級考第一　囝囝Cody自細讀書叻男拔畢業
18:43 2024/04/30
星二代丨許秋怡小學時代為學霸全級考第一　囝囝Cody自細讀書叻男拔畢業
星二代丨任晴佳勢成最美星二代學霸　疑轉校到哥倫比亞大學【多圖】
19:11 2024/05/29
星二代丨任晴佳勢成最美星二代學霸　疑轉校到哥倫比亞大學【多圖】
劉小慧 蘇志威 星二代 歌手 演唱會

最高瀏覽

郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首開腔 自爆40歲突呼吸困難失禁 死過翻生改變人生觀
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首開腔 自爆40歲突呼吸困難失禁 死過翻生改變人生觀
臨終說話丨病人臨終前最常說的1句話 安寧護士分享4大詭異現象：不可思議
臨終說話丨病人臨終前最常說的1句話 安寧護士分享4大詭異現象：不可思議
急症室最長等候時間（06月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月16日 時間12:05）
娛圈辛酸丨拍劇頻頻被掌摑戲致面癱　王書麒憶述患病經歷搞喊許秋怡
娛圈辛酸丨拍劇頻頻被掌摑戲致面癱　王書麒憶述患病經歷搞喊許秋怡
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評　Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評　Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因