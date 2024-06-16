星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈　許秋怡學霸兒子高大英俊

▲ 王書麒、王綽枬、許秋怡、劉小慧、蘇君蕎、蘇志威。（左起）

劉小慧與同期出道的許秋怡及李國祥一向老友鬼鬼，不過過往因大家屬於不同唱片公司從未合作，終於有機會台上合作，3人將於7月到廣州舉行《粵唱越開心》演唱會。而離開樂壇33年的小慧笑言，為友情破例做演唱會，留給大家一個美好回憶。

小慧27年未上舞台

在昨晚（6月15日），劉小慧與丈夫蘇志威及長女蘇君蕎（Yumi） ，許秋怡亦偕丈夫王書麒及20歲囝囝王綽枬（Cody），以及李國祥齊飯聚。

小慧稱再上舞台有點感覺淆底，心情相當緊張，畢竟27年沒有開過演唱會，所以都要緊密排練，說：「今次因為李國祥邀請先答應，我們更為演唱會錄製一首新歌《哼哼這首歌》，來回饋支持我們多年的歌迷，就如許秋怡一向接騷冇停手，但亦為了這個演唱會而度期演出，所以亦不是為賺錢，最緊要自己開心。」

此外，小慧稱以前初入行大家都好窮，只有李國祥有車，大家有時間就遊車河或行沙灘，不是為浪漫而用花太多錢又一齊傾偈，想起以前日子都很回味。

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許秋怡想台上過跳舞癮

至於秋怡透露，開演唱會終可過跳舞癮，因每次商演都必唱飲歌《現代愛情故事

或《片片楓葉情》慢歌。

不過，她因長期舟車勞頓及坐姿不良致坐骨神經痛困擾，睇過很多醫生都無效，現已學識與病痛共存，更稱即使要跳舞都會食止痛葯頂住，因為好想實現這夢想。

秋怡的囝囝Cody正在澳洲讀大學，剛有假期專程回港與爸爸王書麒慶祝父親節。問高大靚仔的Cody，會否亦想入娛樂圈？Cody表示暫時以學業為重。而另一位星二代劉小慧大女囡囡蘇君蕎也未有考慮入娛樂圈，一心只想做甜品。

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