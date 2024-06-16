女歌手Halsey不幸飽受病魔折磨　開騷前流產堅持穿紙尿片照常演唱

▲ 現年29歲的女歌手Halsey。

現年29歲美國女歌手Halsey於前日（6月4日）在社交網站上載在自己在醫院的短片後，在6月5日公布自己患紅斑狼瘡症與淋巴性增生性疾病。

曾與The Chainsmokers及韓國男團防彈少年團（BTS）合唱的Halsey，近日推出新作《The End》，並在日前在個人IG上載數條記錄與病魔搏鬥的片段。

她並寫道：「說實話，我現在像個老女人。我告訴自己，我會用未來兩年時間去慢慢康復，到了30歲時，我會重生，不會再生病。我看起來會非常性感、精力充沛，我會回到20、30歲的狀態。」

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流產仍繼續演出

其實Halsey早曾透露自己體弱多病，過往3度流產，在2016年確診子宮內膜異位症，懷孕期間多次出現過敏性休克，後來被診斷出先天性結締組織異常、修格蘭氏症候群、系統性肥大細胞增多症等。

最慘一次是在2015年巡迴演唱會舉行前數小時，她突然流產，但Halsey抱「The Show Must Go On」的態度，決定服止痛藥、穿成人紙尿片繼續上台演出。

如今患紅斑狼瘡及白血病，她仍用樂觀態度面對逆境，發文稱：「長話短說，我很幸運能活著。短話長說，我寫了一張專輯。」

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