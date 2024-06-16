  • 30°C
香港時間 : 2024616日 (日) 17:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

女歌手Halsey不幸飽受病魔折磨　開騷前流產堅持穿紙尿片照常演唱

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

現年29歲的女歌手Halsey。

現年29歲美國女歌手Halsey於前日（6月4日）在社交網站上載在自己在醫院的短片後，在6月5日公布自己患紅斑狼瘡症與淋巴性增生性疾病。

曾與The Chainsmokers及韓國男團防彈少年團（BTS）合唱的Halsey，近日推出新作《The End》，並在日前在個人IG上載數條記錄與病魔搏鬥的片段。

她並寫道：「說實話，我現在像個老女人。我告訴自己，我會用未來兩年時間去慢慢康復，到了30歲時，我會重生，不會再生病。我看起來會非常性感、精力充沛，我會回到20、30歲的狀態。」

點擊圖片放大
+5
+4

流產仍繼續演出

其實Halsey早曾透露自己體弱多病，過往3度流產，在2016年確診子宮內膜異位症，懷孕期間多次出現過敏性休克，後來被診斷出先天性結締組織異常、修格蘭氏症候群、系統性肥大細胞增多症等。

最慘一次是在2015年巡迴演唱會舉行前數小時，她突然流產，但Halsey抱「The Show Must Go On」的態度，決定服止痛藥、穿成人紙尿片繼續上台演出。

如今患紅斑狼瘡及白血病，她仍用樂觀態度面對逆境，發文稱：「長話短說，我很幸運能活著。短話長說，我寫了一張專輯。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大父愛︱照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父惟一心願：照顧他到最後

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

演唱會 紅斑狼瘡症 網絡熱話

最高瀏覽

郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首開腔 自爆40歲突呼吸困難失禁 死過翻生改變人生觀
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首開腔 自爆40歲突呼吸困難失禁 死過翻生改變人生觀
臨終說話丨病人臨終前最常說的1句話 安寧護士分享4大詭異現象：不可思議
臨終說話丨病人臨終前最常說的1句話 安寧護士分享4大詭異現象：不可思議
急症室最長等候時間（06月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月16日 時間12:05）
娛圈辛酸丨拍劇頻頻被掌摑戲致面癱　王書麒憶述患病經歷搞喊許秋怡
娛圈辛酸丨拍劇頻頻被掌摑戲致面癱　王書麒憶述患病經歷搞喊許秋怡
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評　Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評　Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因