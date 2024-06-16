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人工智能｜環保署開發偵查機械狗調查空氣滋擾事件　能判斷氣體屬性及尋找污染源

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發布時間： 1 小時前

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機械狗「嗅」到不明氣體時會舉「手」示意並自動追蹤氣體方向。（政府新聞處圖片）

環保署為調查空氣滋擾開發人工智能偵查機械狗，其能判斷不明氣體的屬性，自動追蹤氣體方向，尋找污染源頭。

環保署高級環境保護主任羅志永表示，現時調查空氣滋擾事件主要依賴調查人員以自身嗅覺尋找污染源頭，而署方開發的人工智能環境空氣滋擾偵查機械狗則可更客觀的推測污染源頭及導致污染的活動。機械狗配有電腦視覺、空氣測量傳感器和人工智能演算法，可推斷導致污染的源頭和活動，其特製的定向進氣口，也有助它自主找到，污染源頭的位置。

機械狗已在署方早前調查元朗工業村附近異味時首次出動，環保署高級環境保護督察李佩珊指，當日機械狗透過其感應器分辨到有關異味屬於揮發性氣體，其提供的數據也讓調查人員知道有關氣體的污染指標。人員並跟隨機械狗指示的方向前行，順利找到污染源頭。

機械狗配備電腦視覺和空氣測量傳感器，還可顯示空氣污染指標和氣體屬性。（政府新聞處圖片）

羅志永稱，機械狗潛力大，未來安排它學習分辨更多氣味，例如後巷的油煙氣味、農場的氣味、特別的河道氣味，甚至有機會影響市民的氣味，讓不同組別的同事也能使用機械狗；同時希望機械狗未來能代替調查人員進行較危險的調查工作，例如進入密閉空間，以保障調查人員的安全和健康。

環保署希望機械狗將來能代替調查人員進入密閉空間等危險場地調查。（政府新聞處圖片）

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