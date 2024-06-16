雷鳴行動│海關瓦解2個郵包藥物走私集團　共檢獲140萬粒藥物市值8千萬

▲ 海關瓦解2個郵包藥物走私集團，共檢獲140萬粒藥物市值8千萬。(海關直播截圖)

香港海關記者會，宣布「雷鳴行動」成功瓦解2個走私集團利用郵包出口藥物；行動共檢獲140萬粒藥物，市值8千萬，海關共拘捕4人。檢獲藥物半數屬壯陽藥，其餘包括抗抑鬱藥、精神病藥等。

海關搗破兩個走私藥物的包裝及儲存中心，檢獲140萬粒藥物，當中包括受規管藥物，市值約8千萬元，共拘捕4名女子，包括3名外籍人士。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任康恩表示，今次案件屬海關有紀錄以來，以單一行動計算，檢獲最多受管制藥物及藥劑製品的行動。

海關表示，上月在機場截查一件由香港出口意大利的郵包，發現22粒受規管壯陽藥，調查後鎖定兩個走私藥物集團，並發現分別位於梅窩及新蒲崗的走私藥物包裝及儲存中心。

經調查後，先在本月3日瓦解位於梅窩的集團，拘捕2人，發現約60萬粒走私藥物；其後在昨日(15日)，再瓦解活躍在新蒲崗的另一個集團，同樣拘捕兩人，在一幢工廈發現80萬粒走私藥物。

▲ 海關瓦解2個郵包藥物走私集團，共檢獲140萬粒藥物市值8千萬。(海關直播截圖)

康恩指，海關人員發現兩個集團犯案手法接近，會派人在包裝及儲存中心提取藥物，再到港九新界不同郵政局，郵寄到超過60個國家；而且會租用單位，用作包裝及儲存中心，及利用外籍人士進行包裝及郵寄工作，甚至倉儲，藥物擺設及分類都相當接近，不排除兩個集團都屬於同一大集團下的分支。

檢獲藥物的生產地大部分在印度，主要屬於仿製藥，當中一半屬於壯陽藥，亦有包括抗抑鬱藥、精神病藥等，當運到香港後，會送到梅窩及新蒲崗的儲存中心，集團按需求將藥物拆裝及郵寄到外國，同時不排除走私集團以正廠價錢售賣藥物，以牟取暴利。

海關表示，今次檢獲的藥物非常龐大，在近年屬相當罕見，估計兩個集團運作不多於3個月，相信沒有涉案藥物流出香港市面。

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