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繁花劇透丨第11集劇情預告　一批神秘香港律師出入至真園頂頭包間

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 21 分鐘前

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《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第10集講到李李承蒙阿寶的幫助，如約借出她的頂頭包間。

第11集 （17/6）

十幾卡車的三羊牌運到了滬聯商廈，在上海各大商圈全面鋪開，三羊持續熱賣，阿寶春風得意。從此，南京路上不再只有夢特嬌。

這天，玲子趁阿寶來吃夜宵，軟硬兼施，問阿寶要三羊牌的銷售指標，阿寶匆忙吃了兩口泡飯，趕緊逃走。

因為三羊牌的成功，汪小姐的人氣也水漲船高，客戶搶著跟她認識——這天，海寧皮草王子魏總來到外貿大樓，找汪小姐談生意，汪小姐送他一個白眼。

陶陶家庭矛盾爆發，傷心的芳妹把陶陶打了一頓。

夜東京小分隊對陶陶又是安慰又是教育，陶陶跌跌撞撞回去療傷，心生悔意。

於此同時，一批神秘的香港律師開始出入至真園頂頭包間。

李李周旋其中，為他們介紹資源，看來至真園確實不簡單。

這天，李李特地給阿寶送了一條鯰魚，阿寶明白李李有話要跟他說，二人約在熱氣羊肉見面。

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