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家用公價｜調查指每月家用平均呢個數　「家用計算表」同住子女起碼付6000元？

家事百科

撰文： 林綺玲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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本港一項調查指每月家用平均有6000元，另有網民自製出「家用計算表」，同住子女真的起碼要付6000元？

【父親節2024/家用公價/家用金額/俾幾多家用】家用都有「公價」？在網上不時見到媽媽呻老公和子女付家用少，或者子女開帖文問應該付幾多家用。各位想知自己付家用的數目是否足夠？在香港算多或算少？可以參考以下一項調查，子女給家用的中位數大約多少，還有一個「家用表」計算法，可以算一算自己應付多少家用！

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家用公價｜子女給家用中位數6000

根據永明金融於2019年一項調查指出，約67%受訪的退休父母及73%的在職子女認為，給予「家用」是「天經地義」，不少人也認為照顧父母是子女的責任。而子女給家用的中位數約6,000元，所以如果你給的家用多過6,000元已算多。

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調查又指出，退休父母每月所需支出與每月退休收入約有3,000元的差距，子女給家用是退休父母的主要收入來源，佔總金額49%。另約有98%退休父母受訪稱有收過家用，約73%表示每月都有家用收。 

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家用公價｜4成父母覺得索家用難堪

不過，父母的心態總是矛盾，約37%退休父母雖然對子女所付出的金額或頻率次數不滿，同時卻擔心對子女造成壓力，或因要給家用而降低生活水平，以致沒有能力供養自己。更有約39%父母認為主動向子女索取家用，是一件難堪的事情。

當然每個家庭環境不同，難以劃一家用標準。有網民在連登討論區整合出「家用計算表」，每中一項便要「加錢」，大家可以參考一下自己應該付多少家用。

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「家用表」計算法

情境家用
如果父母由細到大都給予足夠零用錢，「放學有得買下M記（麥當勞）」+$1000
除了必要開支，父母還願意付出額外費用，如報興趣班、課外活動、參加交流團等+$1000
每逢過年，「新衫新鞋走唔甩」，平日亦會送禮物給你+$1000
小時候的利是錢到長大後能取回，「無俾父母落格」+$1000
讀大學幫你出學費，即使有返兼職，父母仍會關心問「夠唔夠錢使」，「唔使你掛住返工無晒u life（大學生活）」+$1000
如果由細到大，父母都是通情達理，「唔會下下同你講錢」，彼此關係良好+$1000
黐屋企住+$3000
屋企食晚餐+$1000
屋企帶飯+$1000
不用做家務+$500
不用交水、電、媒、上網、電話費用+$500

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家用公價｜減家用計算表

另有連登網民再列出「減家用計算表」，以父母的過錯來釐定扣減多少家用，希望各位子女沒有遇過啦！

情境家用
恐嚇、企圖遺棄仔女-$1000
經常打擊仔女自尊心-$1000
在屋企食煙 -$3000
養而不教-$1000
體罰仔女-$4000
將自己脾氣發洩係仔女身上-$10000
出軌/好賭/犯罪 導致家庭破裂-$10000

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