林家謙恨唱兒歌　「大雄」造型與鄭子誠結父子情緣

▲ 林家謙與鄭子誠飾演父子。

林家謙日前出席昂坪360多啦A夢展覽活動，自爆是呢套動畫Fans。除出席活動外，他更被邀請拍攝廣告，穿上黃色經典上衣重現「大雄」造型，與鄭子誠飾演父子。

他表示：「呢條片又唔係扮大雄嘅，係講我同鄭子誠前輩嘅父子情，成個感覺都好溫馨呀？今次係我哋第一次合作，感受到對方嘅專業，學吓咩叫做『演技』。」

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林家謙家中唱兒歌

自細就係卡通迷，林家謙更稱常在屋企唱兒歌：「入行後其實我未試過唱兒歌，睇怕都未必有呢個Market，我都冇Tyson Yoshi咁受學生『歡迎』，不過如果邊個咁大膽搵我都想試吓嘅。另外我都想試吓做電影配音，不過唔知可以聲演啲咩角色，超級英雄就肯定冇我份，我把聲都唔夠霸氣。」

當日現身昂坪360，林家謙趁機四圍打卡：「平時呢度好多人，今日趁着拍廣告片周圍封晒路，可以靜靜地打吓卡！希望第時有機會嚟呢度拍下MV。」

金魚記憶需要「記憶麵包」

林家謙並表示自己需要「記憶麵包」，自嘲「金魚記憶」希望靠法寶記歌詞，稱：「其實我同胖虎都有啲相似之處，就係大家都好鍾意唱歌，不過細個嘅時候成日俾人彈唱歌唔好聽，當時我都好想好似多啦A夢咁咁受歡迎。」

至於鄭子誠就大讚林家謙專業，更表示是家謙歌迷：「佢唱歌點會似胖虎啊？我都好欣賞佢嘅歌，佢係好有才華同個人風格嘅唱作歌手！今次拍攝我話俾人知會同佢合作，不知有幾多姨姨羨慕，仲話想跟埋嚟見吓佢添，你就知佢幾咁受歡迎！」

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