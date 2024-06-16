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甲醛中毒丨新屋入伙一家4口甲醛中毒入院　檢測揭36件家具僅5件甲醛合標準

食用安全

發布時間： 1 小時前

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新屋入伙一家4口甲醛中毒入院。

【裝修／甲醛／中毒】日前，新加坡有一家四口搬入新屋後，全家陸續身體不適，入院後證實一家人甲醛中毒。裝修公司向屋內36件家具做了甲醛檢測，結果發現36件家具中，只有5件家具符合標準，其中一個櫃桶的甲醛濃度甚至高達4.8，屬濃度上限的60倍。

據當地媒體報道，新加坡一名52歲男商人，在去年6月買下一個約160平方米的公寓。經裝修後，一家四口在今年3月13日正式搬入新屋。惟在搬入新屋當天，其8歲的女兒就感到不適，出現眼睛乾澀、喉嚨痛等反應。其後男屋主也有類似症狀，其妻子也持續失聲2星期 。

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家具甲醛嚴重超標

此時，他們一家前往醫院接受檢查，發現一家人甲醛中毒。屋主隨即向裝修公司反映，而裝修公司找人上門，對屋內36件家具進行甲醛受總揮發性有機物檢測。結果顯示36件家具中只有5件家具符合標準。其中在屋主5歲兒子房中的一個櫃桶，甲醛濃度甚至高達4.8，是甲醛含量濃度上限60倍。

屋主其後就事件與裝修公司多次協商，惟一直未能達成共識。目前屋主已把家俱全部拆除，並準備起訴裝修公司。

根據世衞轄下的國際癌症研究所（International Agency for Research on Cancer, IARC），甲醛（formaldehyde）是1級致癌物。

如何分辨家居甲醛5大高危位？尚譽環境安全科技的環境安全工程師劉先生（占sir）曾受訪，綜合出家居常見5大元兇，點擊下圖即睇：

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醫生：保持室內通風抗甲醛

急症科醫生梁啟城稱，甲醛具刺激性，吸入少量會刺激眼和鼻，導致流眼水、鼻水，長期吸入則會導致慢性中毒，對肝、肺、腎傷害最大，嚴重情況可致癌。

而呼吸系統科專科醫生吳健聰亦曾表示，裝修的氣味主要由甲醛組成，長期吸入或致氣管發炎等慢性呼吸系統病，更有研究指或會增加患鼻咽癌及腸癌風險。且單靠口罩或光觸媒亦難隔絕禍害。

吳健聰表示，剛完成的裝修和家具，釋出的甲醛濃度最高，最有效「對抗」方法是保持通風：「傢俬甚至可放在室外數周散味，同時不宜一次大量選購大量新傢俬。」他建議有鼻敏感、氣管敏感及哮喘患者，應在裝修後一兩個月才入住新單位，且可選購「零甲醛」的傢俬及油漆減少接觸。

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