  • 30°C
香港時間 : 2024616日 (日) 19:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

控煙｜盧寵茂指禁煙區將由清晰標示　未來或考慮特定區域完全禁煙

社會

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

盧寵茂。(資料圖片)

政府早前宣布2025年或之前推出10項加強控煙措施，包括擴大禁煙區範圍至醫院、學校出入口，並在巴士、主題樂園排隊時禁止吸煙。醫務衞生局局長盧寵茂接受訪問時表示，屆時控煙區及禁煙區的範圍均會有清晰標示，並提到未來或參考新加坡在特定區域完全禁煙。

盧寵茂指，政府會清楚表明控煙區及禁煙區範圍的劃分，亦會在個別場所的門口設立提示牌提醒市民，強調需要一段時間建立控煙文化，「當大家以後走到幼稚園門口時，最初可能還要別人提醒，一段時間後就自動自覺。」他又稱，新加坡的控煙政策較香港嚴格，如他們的旅遊商業區鳥節路，整條路都不准吸煙，政府下一步會考慮有關做法。

其餘措施還包括將煙包上的健康忠告圖像，由現時佔包裝兩個最大表面面積85%，改為實施全煙害警示包裝等，盧寵茂稱，部分煙草商仍會用一些字眼或色彩，甚至是間接將煙盒拼在一起，形成一個美麗的標籤，直言煙草商有很多類似的點子誤導市民，特別是年輕人或者女士，此舉便主要是讓煙草商無法再用標誌的位置去宣傳。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

襲擊懲教｜壁屋監獄男囚浴室襲擊懲教人員　情緒不穩送院診治
今日 17:27
襲擊懲教｜壁屋監獄男囚浴室襲擊懲教人員　情緒不穩送院診治
國際龍舟邀請賽｜次日設「扮嘢大賽」　參賽者化身春麗、榴蓮及小丑等
今日 18:00
國際龍舟邀請賽｜次日設「扮嘢大賽」　參賽者化身春麗、榴蓮及小丑等
警員吞槍｜西灣河水警總部男警吞槍　頭部中槍不治
今日 18:41
警員吞槍｜西灣河水警總部男警吞槍　頭部中槍不治

你可能感興趣

襲擊懲教｜壁屋監獄男囚浴室襲擊懲教人員　情緒不穩送院診治
今日 17:27
襲擊懲教｜壁屋監獄男囚浴室襲擊懲教人員　情緒不穩送院診治
國際龍舟邀請賽｜次日設「扮嘢大賽」　參賽者化身春麗、榴蓮及小丑等
今日 18:00
國際龍舟邀請賽｜次日設「扮嘢大賽」　參賽者化身春麗、榴蓮及小丑等
警員吞槍｜西灣河水警總部男警吞槍　頭部中槍不治
今日 18:41
警員吞槍｜西灣河水警總部男警吞槍　頭部中槍不治
公立醫院 環境衞生 醫務衞生局 新加坡

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評　Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評　Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因
臨終說話丨病人臨終前最常說的1句話 安寧護士分享4大詭異現象：不可思議
臨終說話丨病人臨終前最常說的1句話 安寧護士分享4大詭異現象：不可思議
飛機飲品｜搭飛機切勿飲1款飲品　空少爆噁心内幕：猶如飲馬桶水落肚
飛機飲品｜搭飛機切勿飲1款飲品　空少爆噁心内幕：猶如飲馬桶水落肚
父親節2024｜父親節為何定於6月第三個星期日？ 由來背後原來藏洋蔥
父親節2024｜父親節為何定於6月第三個星期日？ 由來背後原來藏洋蔥
急症室最長等候時間（06月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月16日 時間16:05）