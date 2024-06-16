控煙｜盧寵茂指禁煙區將由清晰標示　未來或考慮特定區域完全禁煙

▲ 盧寵茂。(資料圖片)

政府早前宣布2025年或之前推出10項加強控煙措施，包括擴大禁煙區範圍至醫院、學校出入口，並在巴士、主題樂園排隊時禁止吸煙。醫務衞生局局長盧寵茂接受訪問時表示，屆時控煙區及禁煙區的範圍均會有清晰標示，並提到未來或參考新加坡在特定區域完全禁煙。

盧寵茂指，政府會清楚表明控煙區及禁煙區範圍的劃分，亦會在個別場所的門口設立提示牌提醒市民，強調需要一段時間建立控煙文化，「當大家以後走到幼稚園門口時，最初可能還要別人提醒，一段時間後就自動自覺。」他又稱，新加坡的控煙政策較香港嚴格，如他們的旅遊商業區鳥節路，整條路都不准吸煙，政府下一步會考慮有關做法。

其餘措施還包括將煙包上的健康忠告圖像，由現時佔包裝兩個最大表面面積85%，改為實施全煙害警示包裝等，盧寵茂稱，部分煙草商仍會用一些字眼或色彩，甚至是間接將煙盒拼在一起，形成一個美麗的標籤，直言煙草商有很多類似的點子誤導市民，特別是年輕人或者女士，此舉便主要是讓煙草商無法再用標誌的位置去宣傳。

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