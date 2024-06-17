香港小姐2024丨樂易玲表明嚴查佳麗背景　不認同《香港小姐》變《大灣區小姐》

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】一年一度選美盛事香港小姐在今日（6月17日）於電視城進行首輪面試。今日103位參加者到電視城，今屆參加者年齡最細17歲、最大28歲，當中英文名分別Kelly與Jen更是親生兩姊妹齊參加面試。

面試完結後，電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、製作部高級經理（非戲劇製作）何小慧、製作部高級經理（非戲劇製作創作）鄧煒鵬齊接受TOPick訪問。

香港小姐2024｜因有自信所以美麗 港姐首輪面試焦點人物逐個捉【多圖】

▲ （左起）鄧煒鵬、樂易玲、何小慧。（陳慧安 攝）

嚴格審查佳麗背景

今年有兩位溫哥華華裔小姐來面試，不過樂小姐表示會如常選拔，不會因為二人是華裔小姐便有優待，稱：「我哋好嚴厲，除咗要問本身，仲要問屋企，讀書，微博IG。」

被問是否因為去年「王怡然事件」影響，所以要「查家宅」，樂小姐否認，回答：「我哋每一年都執正。」同時更指，大會在王怡然參選時已知她的問題，續稱：「但係唔好俾佢屋企影響佢本身，如果最後評判選咗佢，我哋都應該覺得佢係實至名歸。」

今屆有不少來自內地的參選者，而且連廣東話也講得不太好，可是樂小姐指所有佳麗都聽得到粵語，但承認部分佳麗有口音。而何小慧指，其實有些海外回流佳麗也未必講到字正腔圓的廣東話，樂小姐補充稱：「有啲海外佳麗未必識講，但係都識聽。」

▲ 樂易玲（中）表示所有參加者也聽得懂廣東話。（陳慧安 攝）

有紋身未必會被out

而有不少網民去年已指《香港小姐》變《大灣區小姐》，問今屆會否減少內地佳麗，樂小姐稱：「香港都係大灣區。我唔知其他評判點，我就冇呢個顧慮，最緊要都係佢自己本身個質素，靚唔靚。」

至於會有多少佳麗入圍，鄧煒鵬表示要待面試後才決定有多少位佳麗可入圍。樂小姐表示今屆約有400人報名，暫揀了約200人，有部分因趕不及坐飛機來港，之後會透過Zoom進行面試。

至於今屆有面試者有紋身，樂小姐稱要視乎紋身的位置和含意，不會因為有紋身被取消資格，更稱：「有一年有個開過刀，紋咗啲嘢喺上面，我哋問佢，佢仲好勇敢講。」

▲ 樂小姐指，有紋身也不一定會被取消資格。