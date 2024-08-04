巴黎奧運丨黃庭鋒即場翻譯早田希娜訪問　鍾志光稱讚夠詳盡

▲ 黃庭鋒即場翻譯日本乒乓球選手早田希娜訪問內容。

【巴黎奧運/奧運之星/黃庭鋒】昨晚（8月3日），日本乒乓球選手早田希娜在單人戰中擊敗南韓勁敵申裕斌贏得銅牌後，以日文接受無綫的獨家訪問，「奧運之星」之一的黃庭鋒當晚有份坐廠當主持，即為相關訪問即時傳譯。

內容大致是早田透露自己其實是瞄著金牌而來的，奈何因為手部傷患問題，影響了技術及整體表現，所以對於最終能奪得銅牌已覺難能可貴。

巴黎奧運丨日本羽毛球女神志田千陽顏值高 平時喜歡追星捧乃木坂46

▲ 日本乒乓球選手早田希娜。

巴黎奧運丨庭鋒被指超屈機

對於庭鋒的即時傳譯，網民讚不絕口，除讚他翻譯準確、還讚他日文顏值俱佳好屈機，十分搞笑，網民留言：「（庭鋒）廣東話翻譯時用了轉述的方式，需要多講一些字，而且還有些停頓，翻譯的語速也比早田慢，所以翻譯時間會加長一些。

主要是日文講的重點都有覆蓋了，而且翻譯的表達比較準確，覺得是非常好的翻譯內容」、「原來庭鋒日文咁勁」、「努力的人都值得我們尊敬」、「點解可以咁靚仔又識日文！世界咁唔公平」、「又咁靚仔，又識日文，仲現場翻譯…咁叻叻，真係搞唔掂喎」、「專業」、「TVB今次真係唔係亂揀人」 、「TVB又Win」。

▲ 「TVB奧運之星」黃庭鋒。

巴黎奧運丨獲鍾志光稱讚

談到以日文即時傳譯早田訪問獲讚，庭鋒謙稱自己日文水平只是中規中矩，並笑言：「大把人犀利過我」，並謂可能昨晚看完早田比賽好感動，故翻譯時更能代入對方感受：「同埋我知道大家都好想畀機會我試吓即場日文翻譯，所以當時我都有特別用心去聽。」

庭鋒還特別感謝鍾志光之後嘅Comment：「鍾Sir事後用一個好幽默嘅方式讚我講得詳盡，好多謝佢，佢真係一個好好嘅前輩，教識咗我好多嘢，同埋佢嘅精力同專業度都好值得我哋敬佩同學習。」

其實庭鋒於上屆東京奧運亦曾以日文訪問日本「冰上王子」羽生結弦，當時還獲得了一定的關注報道。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5