徐若瑄患癌丨徐若瑄公開近況　直言平時注重健康：無奈有點家族遺傳的基因

▲ 徐若瑄公開患癌後發文報平安。

【徐若瑄 / 甲狀腺癌 / 女神】現年49歲台灣女星徐若瑄在今日（11月6日）驚爆患甲狀腺癌。她得知此不幸消息後十分驚訝，但很快做出決定接受手術治療對抗病魔。

消息一出震撼華人娛圈，徐若瑄在今日上午約11時45分在個人社交平台報平安，以「我現在很好喔！」為題報平安，她附上一張笑容燦爛照片寫道：

你們看這張照片

新竹的風好大 生活有風有雨

天災人禍意外 也無可避免

就算逆風 路微微顛簸

每一天我們都要好好過生活

微笑的繼續前進 不留遺憾



其實我一直都很養身

有運動的好習慣

也很注重飲食的營養和均衡

特別是孩子還小

我會健健康康的陪他很久

為母則強 我哪有那麼容易被打敗



無奈有點家族遺傳的基因

還好全家都有固定健檢的習慣

才得以提早發現並且治療

感謝所有醫療團隊的照顧🙏🏻



「我覺得自己很幸運」🧡感謝天



也提醒大家要定期固定做健檢

畢竟有些問題 身體不會感到不適

但需要去處理的。

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徐若瑄患癌丨樂觀面對問題

然後，她續指：

面對問題我們正面樂觀

就會有堅強勇敢的信念



手術後2、3個月內不適合演出

畢竟手術的位置在喉嚨裡



配合醫生的叮嚀

我很努力做喉嚨的復健

勤按摩、物理治療 讓它能早點不麻

早點康復 才能再好好唱歌給大家聽



傷口癒合之後 開始上唱歌課

因為喉內肌群的有些位置改變

花了一些時間 把每一首歌

一首一首的重新找到新的發聲位置 不斷練習。



之後順利完成了：



澳門的演出、新專輯享聽會、東京和Misia為花蓮的震災演出、高雄小野麗莎老師的35週年巡迴演出等



（每一場都讓我慢慢找回更好的聲音）



而現也正如火如荼的做著電影的宣傳。



只是想跟小翅膀們🪽說：



別擔心，我現在很好喔

我知道你們都會接住我

也謝謝所有關心的朋友

我們都要平安健康，快樂幸福

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