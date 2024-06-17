議員實測瞓一晚抵京滬　高鐵動臥優勢較飛機多？

▲ 高官、議員齊體驗京港高鐵動臥。（姚柏良Facebook圖片）

躺着瞓一晚就抵達京、滬、港的臥鋪列車15日（上周六）首航，數位議員兵分兩路實測後，有人體驗後即改觀，話日後上京會考慮乘搭動臥，高鐵動臥是否較飛機優勝？

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現時往來京港、京滬的高鐵動臥票價，視乎不同日子，上、下舖以及級別，大約介乎900至2,000元。京港車程12個半小時，滬港車程約11小時。若乘搭飛機，香港飛北京大約3個半小時，至上海則大多3小時內可抵達，票價同樣受日子、時段、艙位、航空公司等有所不同，但浮動大，部分甚至較動臥便宜。

乘動臥到上海的新方向立法會議員張欣宇話，表面上看，機程較短，但早前搭飛機赴上海，晚上8點的飛機，他傍晚5點幾就要從立法會出發去機場，即使準時起飛，抵達後過關、等行李，凌晨12點才步出浦東機場，回到酒店已是凌晨1點多，前後7個多小時，認為不可只從飛行時間上比較。

▲ 張欣宇等乘搭港滬高鐵動臥首航。（張欣宇Facebook圖片）

張昨晚從上海乘搭動臥返港，8點15分啟程，傍晚6時許仍在市中心，打算7點左右才到高鐵站，雖然車程接近11小時，但張話其實有7、8個小時是睡覺時間，認為乘搭高鐵可更有效利用時間。

新民黨李梓敬話，原本只是獲邀，打算感受下就算，但體驗過後即改觀，日後上京將考慮動臥。雖有乘客話在車上睡不着，但李話瞓得好，「同屋企瞓醒沒分別。」吸引李梓敬的除了可慳安檢等時間，還有北京高鐵站距離市中心較近，「搭車去天安門10分鐘。」不過，認為票價下調至700至800元較合適。

旅遊界議員姚柏良體驗的是京港動臥，他相信動臥可吸引商務客、銀髮一族，考察團、研學團亦可考慮乘搭。姚認為，動臥較飛機的優勢除了有穩定的5G網絡供辦公，且活動空間亦較大，若是家人、朋友結伴，同一車廂有私人空間，舉例：

不想睡覺的話，可促膝夜談、玩下啤牌、帶酒上去小酌亦可，或到餐車食吓嘢，各適其適，不像在飛機上，大聲少少都驚嘈到隔離。

不過，返程時，姚柏良則選搭飛機，他說，原本打算今日晚上再搭高鐵返港，周二早上可工作，不過，因為今晚有活動要出席，所以提前搭飛機回港。他認為，日後若車程長至7個小時的，都可考慮增設動臥。

商務客冀增設沖涼設施

有人認為動臥對商務客較吸引，因可慳時間，又可辦公。議員譚岳衡估計，高端商務人士較多選擇飛機，一般商務客較多選擇動臥，因目前相較下，車站服務比不上機場貴賓室，車上服務或比不上飛機商務艙。但動臥「夕發朝至」是優勢，認為兩者可互補，為三城商務客和旅客提供了多元化的交通選擇，有利來往。

張欣宇引述同行商務客稱，希望在車上或車站內增設沖涼設施，即使收費亦可，可提高舒適度。雖然滬港列車提供高級臥鋪，但張認為整體還有升級空間，因目前裝修仍較平實，考慮到商務客消費能力，可因應需求提供更高檔服務。他又建議車上消費增設信用卡支付。

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