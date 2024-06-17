港澳｜賀一誠：香港永遠是「老大哥」　感謝港府和李家超指導澳門工作

▲ 澳門行政長官賀一誠。（澳門新聞局圖片）

澳門行政長官賀一誠表示，香港對澳門來說，永遠都是「老大哥」，多年來對澳門很多支持，形容港澳有「兄弟般的情感」，他很感謝港府及行政長官李家超，對澳門很多工作上的指導，兩地特首互相拜訪亦常通電話，做好融入國家發展大局的工作。

賀一誠出席「機遇澳門」活動時強調，澳門不會放棄有優勢的博彩業，其他產業則會做好規劃，但可能需時見效。他提到，過去2年，澳門的演藝產業發展得很好，不少國際影星都很喜歡到澳門演出，但澳門室內場地較小，最多只能容納1.6萬人，因此澳門將興建一個容納5萬至8萬人的表演場所，希望明年投入使用。

賀一誠續指，體育也是澳門的發展方向，每月都會舉辦兩場國際體育盛事，例如4月舉行的國際乒乓球錦標賽，迅速在網上賣出全部6500張門票，反映澳門舉辦有關賽事有一定吸引力，對經濟亦有幫助。雖然去年票務收入只有10億元，但同時可帶動其他收入。

他認為，擦亮澳門國際大城市的金名片並非靠嘴巴或用手去擦，而是用行動、靠廣大居民去擦亮及落實，要避免讓遊客有很壞感受，認為只要澳門居民熱愛澳門，有這心態便能維護好中央及各地給澳門的金名片。

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