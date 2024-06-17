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港大校政風波︱調研小組已見校長、校委會主席分歧未解　蔡若蓮：倘大學未達良好管治可被「扣錢」

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 34 分鐘前

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教育局透露調研小組已會見張翔及王沛詩，但雙方仍對暫委副校的看法存在分歧。（資料圖片）

香港大學校政風波持續，政府早前成立調研小組協調，惟校委會主席王沛詩及校長張翔仍就委任副校長存有分歧。教育局局長蔡若蓮回應事件時指，若大學未達良好管治、「好好用錢」，教資會有權「扣錢」，並認為政府介入「無關院校自主」，只為滿足社會期望、從中協調。她又期望八大院校能團結起來，應對全球競爭。

倘大學未達良好管治　教資會可「扣錢」

對於港大校委會被指繞過張翔委任副校長的校政風波，蔡若蓮指調研小組已與王沛詩及張翔會面，雙方均表示歡迎、承諾會積極配合小組，並以港大利益為首要考慮，但初步協調後兩人仍就臨時委任副校長的立場及觀點出現分歧。她表示小組會繼續積極協調，促請雙方提出務實方案以尋求共識，並建議目前先放下爭議、處理短期安排，再處理長期任命，以免影響大學運作。

政府介入風波　無關院校自主

政府每年撥款逾200億資助八大，蔡直言若大學未能達致良好管治、好好用錢，根據「大學問責協議」，教資會有權扣錢，又強調不可亂花公帑，「你為每一個毫子，都要負責任」。她亦稱，政府介入事件無關院校自主，強調維護港大、整體高等教育聲譽非常重要，當院校在管治、溝通上有困難，社會才希望政府能從中協調、幫忙。她又否認太遲介入事件，形容情況像老師「見到兩個小朋友有不同意見」，也要給時間雙方討論，但建議大家不應損害學生福祉及大學發展。

籲8大團結　應對全球競爭

蔡若蓮上月率領高等院校代表團訪京，她表示參與校長都「非常開心」，並認為本港學術地位、國際聲譽非常好，大學領導、校長、教師，甚至教育界都備受尊敬。她期望八大院校、甚至是自資及政府公營院校能團結起來，應對全球競爭。

另外，本港近年積極發展應用科學大學，蔡認為香港發展得較遲，認為當全世界都有應科大，建設國際教育樞紐「不可只走學術」，應加強職專教育。她又指，目前已有第二間院校提出申請應科大，預料最快半年內會成事，「（最終數目）亦不會一間起兩間止」。

記者：梁凱婷

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