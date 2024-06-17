殺校潮︱任內至少6校宣布停辦　蔡若蓮否認殺校指學校完成「歷史使命」

▲ 任內多間中小學相繼宣布停辦，蔡若蓮再次否認教育局主動「殺校」，而是部分學校完成「歷史使命」。（梁偉榮攝）

教育局局長蔡若蓮任內最少有6間中小學相繼宣布停辦，她接受訪問時再次否認是教育局主動「殺校」，形容是「循序漸進」、部分學校完成「歷史使命」。她形容本港適齡學童下跌已出現「大斜坡」，預告未來幾年會再有「急速下降」。

中小學接連停辦 非教局主動「殺校」

蔡若蓮甫上任時指，本港學生人口「急斜」下降，為「不可逃避的重大議題」，盼用軟着陸解決學額需求問題。上任兩年，蔡若蓮表示教育局「沒有主動去殺學校」，而是部分學校「收不到學生，那就自不然完成歷史任務」，形容是「循序漸進」進行。她指出學齡人口結構性下降、形容已出現「大斜坡」，預告未來幾年會再有「急速下降」。

適齡學童 未來幾年再急降

蔡若蓮強調，「辦學是為了學生，讓他們有好的學習環境」，若「為了一間學校的存在，幾個人你都要開一班或一級，對同學不是很負責任」，甚至對學生成長、群育發展都未必最好，又認為應該合適、合理分配資源。

9成公營小學推小班 超局方KPI

新學年逾9成公營小學推「小班」，蔡若蓮指現屆政府任期未完，但增長已遠遠超過1成、即由8成增至9成公營小學實施小班教學的目標，形容進展正加快，遠超局方KPI。她強調全港百分百小班教學為政策目標，但主要因課室不足或學齡人口需要，有學校依然未能做到「小班子」，但局方已「逐區逐區去推展，有條件就去推」。

蔡指每區都有地區名校，「（小班）政策一推是要全區做」，無論是否傳統名校都要參與，「不會說因為有地區名校就推不了」。但她提到，若家長心儀的學校推展小班教學，意味明年要收少很多學生、甚至要減幾十個學額，「那些家長真的是很勞嘈」，同時有些學校有很多校友、可能設有「一條龍」，形容局方都會有很大壓力，過去有些地區很艱難地才推到，但最終都成功推進。

記者：梁凱婷

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