緊貼潮流｜蔡若蓮稱認真考慮開小紅書　有睇FB「教育刺針」批報道失實資訊

▲ 部分學校去年底參與展覽向內地家長宣傳招生，甚至開設小紅書帳戶。（資料圖片）

去年施政報告提出建設香港成為國際教育樞紐，教育局局長蔡若蓮承認大學收生不能「只靠內地生」，有需要加強非本地生國際化，已跟八大全力推廣「留學香港」品牌。至於未來會否仿效部分政府部門開設「小紅書」教育局官方帳戶？她稱局方會「認真諗吓」。

教育局統計上學年八大資助學士學位課程及研究院修課課程的非本地生中，約67%來自內地，只有32%來自其他地區或國家。蔡若蓮稱，當局正透過提高「一帶一路」獎學金，及引入外國優勢學者來港等方法，吸引包括歐美及澳洲等地學生來港升學，並正陸續到上述地區推廣「留學香港」。

或認真考慮 開官方小紅書帳戶

近年陸續有本港中小學在內地社交平台小紅書開設帳戶宣傳招生，被問到教育局有否打算開小紅書？蔡若蓮說，現時主力由大學進行宣傳工作，小紅書用戶並非國際宣傳的對象，但局方也可能要認真考慮有關做法。

對於最近有內地「高才通」家長向本港學校「派紅包」，以促成子女插班；港大亦揭發碩士生持假學歷入學風波。蔡若蓮認為上述均屬「個別情況」，「好難話個別人士就代表全部來自某個地方嘅人」，又指網傳相關入學「捷徑」猶如騙案般，有人或因當地資訊不流通而落入陷阱，有關校長及院校也有報警處理。

引述DSE海外認受報道 蔡斥製造恐慌

另外，去年底成立的Facebook專頁「教育剌針」，蔡若蓮稱她本人也看過，對於該專頁報道針對本港學界及政府，她指政府需向公眾問責，但提到該專頁曾發布文憑試不獲外國承認的資訊是製造恐慌，實際上相關大學網頁尚未更新，強調網媒不應提供未經證實的資訊。翻查最早於1月由立法會議員鄧飛提出發現考評局網頁顯示，認受今年文憑試成績的海外院數目減少，教育刺針亦曾引述鄧飛說法，並比較部分大學收生改為不計公民科成績；考評局當時曾解釋院校更新需時，其後指有港生已獲外國名牌大學有條件取錄。

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記者：馮琪雅