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抗癌勇士丨文頌男不停標冷汗肌肉痛入院　受盡病魔折磨不氣餒：我會繼續努力

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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文頌男再度入院。

曾主持J2節目《不正常愛情研究所》的文頌男（Koba）在去年12月自揭有大概6×6×4cm的惡性腫瘤在椎間近盤骨附近位置，屬罕見病症，於是停工休養對抗病魔。

而一直以來用樂觀態度抗病的Koba，亦在社交平台分享其抗癌點滴，可是他在昨日（6月16日）在社交平台表示因不停標冷汗及肌肉痛於是叫救護車入院，寫道：

我又入醫院喇…其實由五日前開始都好唔舒服，一開始係好似有啲感冒嘅感覺，又會不停標冷汗，右上背無緣無故肌肉痛，條頸好似瞓捩頸咁，痛感一直扯到上去右邊頭部後尾枕，搞到持續頭痛。全身又有小小發軟、用唔到力，尋日仲發現食晚餐嘅時候咀嚼都冇力，舌頭右邊都好似用唔到力。右上背試過貼唔同嘅鎮痛藥膏、做按摩，但係都冇用，持續五日都係咁痛，啲痛楚搞到我咩姿勢都好唔舒服，瞓喺度又唔係，企喺度又唔係，坐喺度又唔係，瞓覺都好難瞓到。試過攞個頭撞卷廚房紙，好似好少少。最後真係頂唔順，叫咗救護車入醫院。

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然後，文頌男再表示：

我就諗：「唉，點解啲痛苦要一浪接一浪，明明啱啱先電療完，下肢啲痛開始減輕咗好多，即刻又嚟第二種痛，到底個天係咪真係咁唔鍾意我，由細到大，甚至到呢個病，都係要不斷折磨我，唔想我好過。到底個天要折磨到我幾時先肯放過我？係咪要慢慢折磨到我越嚟越虛弱、越嚟越痛苦，然後慢慢死去」。其實我只係想唔痛，我想有一日可以得到一絲輕鬆，所有唔舒服嘅感覺同痛楚都無曬，可以安安靜靜咁躺喺自己張床上。過去八個月以嚟，我每日都係處於痛楚同埋好多唔舒服嘅感覺當中，無時無刻都伴隨住我，我真係活得好攰、好無意義。

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最後，文頌男稱：

其實我一直都好努力咁同病魔搏鬥，雖然痛楚一浪接一浪，但我冇放棄過。每一次痛楚嘅來臨，我都咬緊牙關，期望自己可以捱過去。即使身體不停發抖、用唔到力又痛，甚至連咀嚼都變得困難，我仍然堅持住，冀望有一日可以重獲健康。

我每日都同自己講，再捱一吓，可能明天會好啲。雖然過去八個月以嚟，痛楚同唔舒服嘅感覺無時無刻都伴隨住我。但我希望個天可以停止對我嘅考驗，畀我有機會好返，脫離呢個無止境嘅折磨。希望個天可以聽到我嘅心聲，畀我一絲輕鬆。即使面對咁多困難，我都會繼續努力，因為我冀望著總有一日，一切會變好。

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