  • 30°C
香港時間 : 2024617日 (一) 10:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳睇牙｜投訴人本地箍牙療程被調往深圳診所　牙套未能緊貼牙齒商戶一度拒退款

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

投訴人本地箍牙療程被調往深圳診所，牙套未能緊貼牙齒商戶一度拒退款。（iStock 圖片）

本地牙科服務需求龐大，市面有林林總總的牙科服務。消委會不時接獲有關牙科服務的投訴，當中包括在本港參加箍牙療程卻獲安排到深圳接受服務、種牙期間因為牙樁打歪以致覆診逾30次仍無法根治痛楚，以及長者配假牙經牙醫多次修正仍未能穩固等。

本地箍牙療程需北上磨牙　要求退款不果

投訴人到A商戶自設的牙科中心進行一個包括18套牙套、收費約$23,000的箍牙療程，並需要先進行磨牙程序。後來投訴人獲商戶通知，指沒有本地診所有空檔為他磨牙，建議投訴人改往深圳診所處理。投訴人曾經要求退款，但在商戶的游說下接受到深圳磨牙。

開始箍牙療程後，投訴人於使用第8套牙套時發現並不能緊貼牙齒，於是向商戶投訴並要求退款。拒絕退款的商戶再提供另一箍牙方案，惟投訴人認為新方案的預期效果與原定方案相差甚遠，堅持要求商戶退回餘下牙套及固定器的費用，但職員堅持一旦開始療程便不可退款，投訴人最終選擇向消委會投訴。經消委會再三介入及調停後，A商戶最終與投訴人達成和解，同意退款約$8,000及終止療程。

湊得輕鬆啲
偉大父愛︱照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父惟一心願：照顧他到最後

種牙牙樁打歪　治療逾30次沒改善

投訴人到B牙醫診所花費共$38,000分別進行種牙及杜牙根療程。約兩年後出現牙痛及發炎情況，因此再到該診所治療，惟牙醫跟進及治療多達32次後，仍未能有效根治問題。

投訴人於是到另一診所檢查，該牙醫表示牙樁的形狀可明顯從牙肉邊沿看得到，認為B牙醫診所的醫生打歪了牙樁，未能正確固定於牙骨，造成痛楚及發炎情況。投訴人認為B牙醫診所的跟進毫無成效並嚴重影響工作及日常生活，質疑牙醫的專業水平，於是向診所投訴但一直沒有得到合理的處理方案。投訴人於是向牙醫管理委員會投訴，並同時就退款問題尋求消委會協助。

經消委會介入及調停後，B牙醫診所表示扣除成本後可退回約$10,000。投訴人不接受方案，並指需額外付費處理牙齒問題。最終B診所願意退回$15,000，投訴人亦接受安排。

90歲老翁假牙尺寸過大　多次修正仍然疼痛

90多歲的投訴人到C牙科中心造假牙，$7,000的療程包括先製作牙模以及臨時上、下顎假牙，中心亦要求投訴人另外預付$7,000作為正式假牙的費用。投訴人於試牙模時發現上顎假牙過大，嘴唇未能合上，並即時向醫生反映，惟及後收到臨時假牙時，上顎假牙的尺寸依然過大。即使經過中心多次打磨調整仍不穩固，須以膠水固定位置，亦令投訴人的上顎紅腫及疼痛。因投訴人需要輪椅代步，每次來回中心治療都頗為吃力，而且對該牙醫失去信心，於是尋求消委會協助，要求中心退回上顎的臨時及正式假牙費用。

C牙科中心向消委會解釋指，投訴人於造假牙前的一個月脫了10隻牙齒，牙床一般需要經過3至6個月的收縮期才能夠穩定，未穩定期間戴臨時假牙感到寬鬆是正常的，同時建議投訴人可待牙床堅實後再配製正式假牙。中心最初只願意退回$3,500，經消委會再三調停後最終同意退回投訴人已繳付的$7,000，事件得以解決。

消委會提醒尋找牙科服務時切忌只考慮價格，反之要多考慮商譽及其療程方案，消費者應光顧註冊牙醫，可於香港牙醫管理委員會的網頁查閱本地註冊牙醫名單。如選擇於本地接受服務，可參考自身及親友的經驗，仔細考慮牙醫的經驗和口碑。選定牙醫後可主動詢問治療步驟及所需費用，同時亦需留意應診費、照X光費及藥費等是否屬分開收費的項目，於療程前確認有沒有額外收費。

如選擇於內地接受服務，消費者需留意內地有關牙科服務的監管制度與香港有別，但內地口腔科專業的規管亦受國家、各省市及地方的衞生健康委員會／衞生健康局的嚴格監管。如出現事故或糾紛，消費者可向內地衞生行政部門按機制作出投訴。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

上任兩周年｜蔡若蓮：吸取19年教訓重點助建國家意識　冀學生唱國歌如唱K大聲投入
今日 00:00
上任兩周年｜蔡若蓮：吸取19年教訓重點助建國家意識　冀學生唱國歌如唱K大聲投入
緊貼潮流｜蔡若蓮稱認真考慮開小紅書　有睇FB「教育刺針」批報道失實資訊
今日 06:00
緊貼潮流｜蔡若蓮稱認真考慮開小紅書　有睇FB「教育刺針」批報道失實資訊
機場跑道｜機場南跑道疑現外來碎片須關閉　多個航班一度空中盤旋
今日 09:20
機場跑道｜機場南跑道疑現外來碎片須關閉　多個航班一度空中盤旋
港鐵有蛇｜港鐵車廂驚現黑白間條蛇　蛇王捉走未影響列車服務
今日 09:30
港鐵有蛇｜港鐵車廂驚現黑白間條蛇　蛇王捉走未影響列車服務
貨機爆軚｜貨機降落爆軚滯留機場北跑道　料早上航班將受影響
今日 09:54
貨機爆軚｜貨機降落爆軚滯留機場北跑道　料早上航班將受影響

你可能感興趣

上任兩周年｜蔡若蓮：吸取19年教訓重點助建國家意識　冀學生唱國歌如唱K大聲投入
今日 00:00
上任兩周年｜蔡若蓮：吸取19年教訓重點助建國家意識　冀學生唱國歌如唱K大聲投入
緊貼潮流｜蔡若蓮稱認真考慮開小紅書　有睇FB「教育刺針」批報道失實資訊
今日 06:00
緊貼潮流｜蔡若蓮稱認真考慮開小紅書　有睇FB「教育刺針」批報道失實資訊
機場跑道｜機場南跑道疑現外來碎片須關閉　多個航班一度空中盤旋
今日 09:20
機場跑道｜機場南跑道疑現外來碎片須關閉　多個航班一度空中盤旋
診所 箍牙 消委會 牙痛 服務 香港 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評　Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評　Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因
星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈　許秋怡學霸兒子高大英俊
星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈　許秋怡學霸兒子高大英俊
飛機飲品｜搭飛機切勿飲1款飲品　空少爆噁心内幕：猶如飲馬桶水落肚
飛機飲品｜搭飛機切勿飲1款飲品　空少爆噁心内幕：猶如飲馬桶水落肚
偉大父愛｜照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父唯一心願：照顧他到最後
偉大父愛｜照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父唯一心願：照顧他到最後
急症室最長等候時間（06月17日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月17日 時間04:05）