深圳睇牙｜消委會稱兩地監管有別　倡按內地機制投訴

▲ 深圳睇牙消委會狂接投訴。

本地牙科服務需求龐大，市面有林林總總的牙科服務。消委會不時接獲有關牙科服務的投訴，當中包括在本港參加箍牙療程卻獲安排到深圳接受服務、種牙期間因為牙樁打歪以致覆診逾30次仍無法根治痛楚，以及長者配假牙經牙醫多次修正仍未能穩固等。

本地箍牙療程需北上磨牙 要求退款不果

投訴人到A商戶自設的牙科中心進行一個包括18套牙套、收費約$23,000的箍牙療程，並需要先進行磨牙程序。後來投訴人獲商戶通知，指沒有本地診所有空檔為他磨牙，建議投訴人改往深圳診所處理。投訴人曾經要求退款，但在商戶的游說下接受到深圳磨牙。

開始箍牙療程後，投訴人於使用第8套牙套時發現並不能緊貼牙齒，於是向商戶投訴並要求退款。拒絕退款的商戶再提供另一箍牙方案，惟投訴人認為新方案的預期效果與原定方案相差甚遠，堅持要求商戶退回餘下牙套及固定器的費用，但職員堅持一旦開始療程便不可退款，投訴人最終選擇向消委會投訴。經消委會再三介入及調停後，A商戶最終與投訴人達成和解，同意退款約$8,000及終止療程。

種牙牙樁打歪 治療逾30次沒改善

投訴人到B牙醫診所花費共$38,000分別進行種牙及杜牙根療程。約兩年後出現牙痛及發炎情況，因此再到該診所治療，惟牙醫跟進及治療多達32次後，仍未能有效根治問題。

投訴人於是到另一診所檢查，該牙醫表示牙樁的形狀可明顯從牙肉邊沿看得到，認為B牙醫診所的醫生打歪了牙樁，未能正確固定於牙骨，造成痛楚及發炎情況。投訴人認為B牙醫診所的跟進毫無成效並嚴重影響工作及日常生活，質疑牙醫的專業水平，於是向診所投訴但一直沒有得到合理的處理方案。投訴人於是向牙醫管理委員會投訴，並同時就退款問題尋求消委會協助。

經消委會介入及調停後，B牙醫診所表示扣除成本後可退回約$10,000。投訴人不接受方案，並指需額外付費處理牙齒問題。最終B診所願意退回$15,000，投訴人亦接受安排。

90歲老翁假牙尺寸過大 多次修正仍然疼痛

90多歲的投訴人到C牙科中心造假牙，$7,000的療程包括先製作牙模以及臨時上、下顎假牙，中心亦要求投訴人另外預付$7,000作為正式假牙的費用。投訴人於試牙模時發現上顎假牙過大，嘴唇未能合上，並即時向醫生反映，惟及後收到臨時假牙時，上顎假牙的尺寸依然過大。即使經過中心多次打磨調整仍不穩固，須以膠水固定位置，亦令投訴人的上顎紅腫及疼痛。因投訴人需要輪椅代步，每次來回中心治療都頗為吃力，而且對該牙醫失去信心，於是尋求消委會協助，要求中心退回上顎的臨時及正式假牙費用。

C牙科中心向消委會解釋指，投訴人於造假牙前的一個月脫了10隻牙齒，牙床一般需要經過3至6個月的收縮期才能夠穩定，未穩定期間戴臨時假牙感到寬鬆是正常的，同時建議投訴人可待牙床堅實後再配製正式假牙。中心最初只願意退回$3,500，經消委會再三調停後最終同意退回投訴人已繳付的$7,000，事件得以解決。

消委會提醒尋找牙科服務時切忌只考慮價格，反之要多考慮商譽及其療程方案，消費者應光顧註冊牙醫，可於香港牙醫管理委員會的網頁查閱本地註冊牙醫名單。如選擇於本地接受服務，可參考自身及親友的經驗，仔細考慮牙醫的經驗和口碑。選定牙醫後可主動詢問治療步驟及所需費用，同時亦需留意應診費、照X光費及藥費等是否屬分開收費的項目，於療程前確認有沒有額外收費。

如選擇於內地接受服務，消費者需留意內地有關牙科服務的監管制度與香港有別，但內地口腔科專業的規管亦受國家、各省市及地方的衞生健康委員會／衞生健康局的嚴格監管。如出現事故或糾紛，消費者可向內地衞生行政部門按機制作出投訴。

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