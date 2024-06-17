險象環生丨地獄廚神Gordon Ramsay炒單車險亡　腹部瘀傷似「紫薯」　籲「一定要做1事」自保

【Gordon Ramsay/英國廚神/地獄廚神/Master Chef/踩單車意外/炒單車/頭盔】踩單車必定要小心安全！英國「地獄廚神」Gordon Ramsay上周踩單車時遇上意外「炒車」，直言「執返身彩」，幸好意外時有佩戴頭盔才能夠撿回一命。

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英國名廚兼有「地獄廚神」之稱Gordon Ramsay一向愛好踩單車和三項鐵人等運動，日前在父親節前夕（15日），在社交平台Instagram和X（前名Twitter）發布影片，講述自己在美國康涅狄格州踩單車時遇上意外，幸好當時有佩戴頭盔才能得以保命。意外後他被送往醫院急救和檢查，幸而炒車意外沒有傷及骨頭或導致嚴重受傷，但左側腰腹留下大片「如紫薯般」的瘀青。

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從影片中可見，Gordon Ramsay講述事故時驚魂未定，左手不時抖動。他表示，很感謝醫護人員悉心照顧，但更重要的是慶幸自己事發時有佩戴頭盔「救他一命」。他亦發布2張當日意外前後的裝備和服裝，發生意外前，圖中穿著黃黑色緊身單車服及佩戴黑色頭盔；意外後頭盔破裂，單車服亦被撕破。他提醒大眾在踩單車時，無論是長或短途，必定要佩戴頭盔，以保安全，尤其是小朋友，家長更加需要確保孩童踩單車時的安全。

這個星期對我來說是非常痛苦，但我非常慶幸我仍能站在這裡，身體的痛楚亦慢慢復原中，但我必須說，戴頭盔是非常重要的。

正確佩戴單車頭盔3大要點

雖然現時香港未有訂立踩單車須佩戴頭盔的法例，但佩戴頭盔能夠在意外發生時好好保護頭部，避免猛烈撞擊。本港消委會曾建議正確佩戴單車頭盔3大要點：

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佩戴時，頭盔不應向後傾，底邊最好距離眼眉不超過2隻手指的闊度，否則不能保護用者的前額。

頭盔也不應向前傾，以免阻礙佩戴者的視線。

固定帶的兩側應調校至僅可圍著耳瓣，固定帶則須緊扣於下巴之下，長度應調校至僅可容納2隻手指。

在選購頭盔時，亦可有 ４大注意事項 ：

找出適合自己頭形和大小的頭盔，否則使用時可能會出現移位而影響平衡及保護能力

大汗或怕熱的用家可選擇氣孔較多的頭盔，有助散熱

可選擇印有歐洲標準EN1078、澳洲及紐西蘭標準AS/NZS2063、美國Snell標準、美國材料試驗協會標準ASTM F1447、美國消費者產品安全委員會CPSC標準的頭盔

購買二手頭盔時，需詳細檢查頭盔有否出現明顯花痕，特別是帽帶扣有否損毀等

消委會亦指出，使用頭盔要好好清理和保存，避免 ３大行為損耗頭盔的保護性 ：

使用後，如頭盔上有泥垢等污漬，可用濕布清潔後，放於陰涼處風乾

不應讓頭盔在陽光下曬乾，為免膠料加速老化

完成清潔後，應把頭盔收藏於包裝盒，及避免被重物壓著而影響其保護能力

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