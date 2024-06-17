  • 31°C
香港時間 : 2024617日 (一) 12:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

險象環生丨地獄廚神Gordon Ramsay炒單車險亡　腹部瘀傷似「紫薯」　籲「一定要做1事」自保

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

【Gordon Ramsay/英國廚神/地獄廚神/Master Chef/踩單車意外/炒單車/頭盔】踩單車必定要小心安全！英國「地獄廚神」Gordon Ramsay上周踩單車時遇上意外「炒車」，直言「執返身彩」，幸好意外時有佩戴頭盔才能夠撿回一命。

最新影片：

Healthy Life
父親節特輯丨轉季易過敏1款食 材補肺養胃蒹理氣 中醫師教煲 3款湯水顯孝心

英國名廚兼有「地獄廚神」之稱Gordon Ramsay一向愛好踩單車和三項鐵人等運動，日前在父親節前夕（15日），在社交平台Instagram和X（前名Twitter）發布影片，講述自己在美國康涅狄格州踩單車時遇上意外，幸好當時有佩戴頭盔才能得以保命。意外後他被送往醫院急救和檢查，幸而炒車意外沒有傷及骨頭或導致嚴重受傷，但左側腰腹留下大片「如紫薯般」的瘀青。

點擊圖片放大
+3
+2

從影片中可見，Gordon Ramsay講述事故時驚魂未定，左手不時抖動。他表示，很感謝醫護人員悉心照顧，但更重要的是慶幸自己事發時有佩戴頭盔「救他一命」。他亦發布2張當日意外前後的裝備和服裝，發生意外前，圖中穿著黃黑色緊身單車服及佩戴黑色頭盔；意外後頭盔破裂，單車服亦被撕破。他提醒大眾在踩單車時，無論是長或短途，必定要佩戴頭盔，以保安全，尤其是小朋友，家長更加需要確保孩童踩單車時的安全。

這個星期對我來說是非常痛苦，但我非常慶幸我仍能站在這裡，身體的痛楚亦慢慢復原中，但我必須說，戴頭盔是非常重要的。

正確佩戴單車頭盔3大要點

雖然現時香港未有訂立踩單車須佩戴頭盔的法例，但佩戴頭盔能夠在意外發生時好好保護頭部，避免猛烈撞擊。本港消委會曾建議正確佩戴單車頭盔3大要點：

點擊圖片放大
+3
+2

 

  • 佩戴時，頭盔不應向後傾，底邊最好距離眼眉不超過2隻手指的闊度，否則不能保護用者的前額。
  • 頭盔也不應向前傾，以免阻礙佩戴者的視線。
  • 固定帶的兩側應調校至僅可圍著耳瓣，固定帶則須緊扣於下巴之下，長度應調校至僅可容納2隻手指。

在選購頭盔時，亦可有４大注意事項

  • 找出適合自己頭形和大小的頭盔，否則使用時可能會出現移位而影響平衡及保護能力
  • 大汗或怕熱的用家可選擇氣孔較多的頭盔，有助散熱
  • 可選擇印有歐洲標準EN1078、澳洲及紐西蘭標準AS/NZS2063、美國Snell標準、美國材料試驗協會標準ASTM F1447、美國消費者產品安全委員會CPSC標準的頭盔
  • 購買二手頭盔時，需詳細檢查頭盔有否出現明顯花痕，特別是帽帶扣有否損毀等

消委會亦指出，使用頭盔要好好清理和保存，避免３大行為損耗頭盔的保護性

  • 使用後，如頭盔上有泥垢等污漬，可用濕布清潔後，放於陰涼處風乾
  • 不應讓頭盔在陽光下曬乾，為免膠料加速老化
  • 完成清潔後，應把頭盔收藏於包裝盒，及避免被重物壓著而影響其保護能力

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【智能手錶】男子頻收Apple Watch健康警告成功救一命　醫生：若忽略或一睡不起
12:16 2023/03/22
【智能手錶】男子頻收Apple Watch健康警告成功救一命　醫生：若忽略或一睡不起
【救命手錶】32歲男子撞貨車重創　Apple Watch自動撥打999成功救命
13:01 2023/08/17
【救命手錶】32歲男子撞貨車重創　Apple Watch自動撥打999成功救命

你可能感興趣

【智能手錶】男子頻收Apple Watch健康警告成功救一命　醫生：若忽略或一睡不起
12:16 2023/03/22
【智能手錶】男子頻收Apple Watch健康警告成功救一命　醫生：若忽略或一睡不起
【救命手錶】32歲男子撞貨車重創　Apple Watch自動撥打999成功救命
13:01 2023/08/17
【救命手錶】32歲男子撞貨車重創　Apple Watch自動撥打999成功救命
健康問題 網絡熱話 運動 單車 消委會 父親節 單車 英國

最高瀏覽

郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評　Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評　Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因
星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈　許秋怡學霸兒子高大英俊
星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈　許秋怡學霸兒子高大英俊
飛機飲品｜搭飛機切勿飲1款飲品　空少爆噁心内幕：猶如飲馬桶水落肚
飛機飲品｜搭飛機切勿飲1款飲品　空少爆噁心内幕：猶如飲馬桶水落肚
偉大父愛｜照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父唯一心願：照顧他到最後
偉大父愛｜照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父唯一心願：照顧他到最後
急症室最長等候時間（06月17日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月17日 時間04:05）