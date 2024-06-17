消委會｜10款空氣清新機除煙霧速度最高相差2.7倍　飛利浦、大金等5款除甲醛速度非常慢

▲ 測試中部分的空氣清新機樣本（消委會圖片）

消費者委員會測試市面上10款空氣清新機，發現雖然廠商常以 「聲稱適用房間面積」反映產品淨化能力，惟測試結果顯示兩者並非一定成正比。1款樣本聲稱適用於700呎的空間，惟其除煙霧和塵埃的淨化速度，均較聲稱適用房間面積少於300呎的3款樣本更慢。

測試亦發現，同組樣本去除煙霧和甲醛的淨化速度懸殊，最高相差分別為2.7倍和12.3倍。由於各廠商的聲稱適用房間面積測試標準和計算方法各有不同，消費者難以直接比較。消委會倡議廠商跟從測試標準，改以潔淨空氣量（Clean Air Delivery Rate，CADR1） 數值來顯示產品的空氣淨化能力。

此外，消費者於選擇空氣清新機時，不應只考慮機價，還要計算更換過濾器的頻密程度和成本，例如1款樣本每次需要更換2個過濾器，由於其建議使用時間亦較短，若每6個月更換1次，首10年更換過濾器的開支可達$7,524。若以樣本的機價加上首10年的過濾器費用，樣本間總成本為$2,600 至$12,412。消費者宜多作比較，按處所環境和使用習慣挑選合適的產品。

10款樣本按聲稱適用房間面積分為3個組別，第1個組別包含聲稱適用房間面積最大的樣本（介乎646平方呎至1,000平方呎），包括LG「AS60GHWGO」、小米 空氣淨化機4 Pro (AC-M15-SC)、dyson 「purifier Big＋Quiet Formaldehyde BP03」、b-MOLA 「BM100」。

第2個組別為適用房間面積屬中等的樣本（介乎387 平方呎至 413平方呎），包括SHARP「KI-N50A-W」、法國特福「PT3030」、3M「FAPHK-T02WA-F1」。

而第3個組別為適用房間面積屬最小的樣本（介乎 248 平方呎至 280 平方呎），包括Panasonic「F-PXV35H」、飛利浦「AC0850/31」､大金「MC30YBFVM3」。

同組樣本淨化顆粒物速度最高可相差2.7倍

空氣清新機的首要功能是淨化空氣，例如去除空氣的顆粒物如煙霧、 塵埃及花粉。測試量度各樣本去除顆粒物的CADR，數值愈高，表示淨化速度愈快，淨化能力愈好。測試發現，第1個組別的4款樣本除顆粒物速度差異大，淨化煙霧速度最快的LG、小米樣本，較最慢的b-MOLA 樣本快2.7 倍。

第2個組別及第3個組別的樣本則於同組表現相若。第1個組別去除3款顆粒物的平均速度最快，為 217.2立方呎／分鐘，第 2 個組別則為 155.5 立方呎／分鐘，第 3 個組別為 105.2 立方呎／分鐘。

測試結果反映大部分適用房間面積較大的樣本，其CADR數值較高，淨化速度較快。 參考美國國家標準並按測試結果推算，各樣本的最大適用面積由123平方呎至461平方呎，比廠商聲稱的小，差異可能源於廠商以不同的測試標準及方法來推算其聲稱的適用面積，因此產品的聲稱適用面積未必可直接與不同型號比較或評估其淨化能力，較客觀的方法是參考 CADR 數值。

例如b-MOLA樣本聲稱適用房間面積 700 呎的樣本，其除顆粒物的速度非常慢，當中除煙霧及塵埃的淨化速度均少於 100 立方呎／分鐘，為全部樣本中最低，較聲稱適用房間面積最小的3個樣本更慢。消委會建議，廠商標註空氣清新機的 CADR 數值及所採用的測試標準，為消費者提供更客觀和透明的參考資料。

半數樣本除甲醛非常慢 全部去除H1N1病毒優異

測試亦發現，各樣本去除甲醛的速度非常懸殊，由 6.9 立方呎／分鐘至 139.2 立方呎／分鐘，淨化速度可相差 19.2 倍。5款（SHARP、飛利浦、特福、3M、大金）樣本除甲醛的速度非常慢，淨化速度少於15立方呎／分鐘。按組別比較， 第 1 和第 3 組別的樣本表現較懸殊，淨化速度分別相差 2.6 和 12.3 倍，只有第 2 組別的樣本表現相近，速度相差只有 0.59 倍。

全部樣本去除甲型流感病毒 H1N1 表現優異，樣本操作 20 分鐘後去除病毒率已超過99%，而操作 1 小時後更高達>99.99%。不過消委會提醒消費者，日常環境跟測試環境不同，病毒可通過其他途徑傳播，例如依附著衣服或飛沫傳播，不應完全依賴空氣清新機以預防疾病，亦要注重其他的防禦措施，例如佩戴口罩。

廠商回應

b-MOLA不認同消委會的測試報告，指該型號並非只專注快速地淨化空氣，而是著重提升過濾效能及持續處理氣態污染物，從而提供全面的空氣淨化，又指產品能同時處理多種有害污染物、臭味、殺滅細菌及病毒，而市面較常見的氣味是揮發性有機化合物而非甲醛。該公司認為消費者選購空氣清新機時應考慮實際需求及產品的淨化效能，例如去除有機化合物、殺滅細菌及病毒等效能。

飛利浦表示該型號的設計主要是過濾空氣中的微粒、病毒、細菌和過敏原，並不包括甲醛。

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