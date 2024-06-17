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消委會︱7個豪華露營場地僅3個購買第三保　部分免責條款列營友無權追究責任

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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（資料圖片）

消委會搜集了22個聲稱以不同方式提供露營服務的場地，並向相關政府部門了解其土地用途及牌照事宜。截至上周二 （11日），規劃署表示有約4成場地懷疑違例發展「度假營」或需要繼續跟進，另只有3個場地持有賓館（度假營）牌照或會社合格證明書，其餘場地實際營運上有否違反《旅館業條例》有待當局查證。消委會又隨機選出7個提供「豪華露營」服務的場地作深入研究，當中只有3個場地明確表示有購買第三者責任保險；另外只有2個場地有職員24小時於營地駐守，消費者若遇上緊急情況或意外，未必能第一時間獲得支援及充足的保障。

消委會於今年3月至5月，於網上搜集了26個分布於不同地區、聲稱以不同方式提供露營服務的場地名稱及地址，除去4個聲稱已結業的場地，共檢視了22個場地的相關土地用途及牌照事宜。此外，再隨機抽出當中7個有提供「豪華露營」服務的場地作分析，了解其收費、設施、限制及免責條款與細則等，亦將資料交予有關場地核實及補充，惟當中有2個場地沒有回覆或表示不會回覆，其資訊透明度有待改善。

根據申請酒店及賓館牌照的一般指引，持牌處所必須購買第三者責任保險而每宗事故的保額須不少於 1,000 萬元，且不設彌償事故宗數上限。7個提供「豪華露營」服務的場地中，只有3個明確表示有購買第三者責任保險，其中2個場地透露保額分別為 1,000 萬元及 5,000 萬元（後者持有賓館牌照），另1個則未有透露保障金額。

調查亦發現，只有1個場地表示入住者要在入場時閱讀規則和簽署免責聲明，部分場地則只在網站列出各項條款及細則，例如入住者須自行承擔一切意外風險及責任，在場地內引致的自身意外、死亡或任何形式的損失，入住者均無權向場地／任何相關工作人員提出索償或追討責任。消費者若沒有仔細瀏覽網站的相關資訊，一旦遇到意外導致受傷或有其他損失時，或會引致爭拗。此外，只有2個場地有職員24小時在場內駐守，另外3個場地則只在特定時間有職員當值，其餘時間只能致電或以即時通訊軟件尋求協助，入住者若遇上緊急情況，未必能第一時間獲得支援。

假日收費可高5成 留意條款細節

各場地提供不同種類及大小的帳營，設施亦各有不同，部分「豪華露營」帳營設有獨立浴室和洗手間，甚至專屬草地，而一些面積較細的帳營，入住者則需與其他營友共用洗手間和浴室。總括而言，於周末或假期預約各種帳營的收
費普遍較其他日子高。以面積最大（約 380 平方呎）的 1 款帳營為例，星期六或公眾假期及前夕入住，每晚收費（$2,700）會較其他日子（$1,750）高54%。全部場地均須預繳全額營費，部分場地要求入住者另外繳付按金。除非遇上惡劣天氣或突發情況，大部分場地均不容許取消預約，亦不會安排退款。此外，只有 4 個場地容許攜帶寵物，惟每隻寵物需收費$100 至$300。消費者亦要留意，部分場地位於封閉道路區域（如西貢及大嶼山），駕車人士須持有「禁區紙」方可駕車前往，亦可能需向場地繳付泊車費用。

消委會建議，計劃前往私營露營場地度宿時，應主動向場地查詢及確認有關服務所包括的物品，並應留意改期、取消及退款的安排，以及會否收取額外的手續費等、查詢第三者保障和支援安排，另外應避免攜帶貴重物品入營，適當存放煮食燃料，如卡式石油氣爐或燒烤炭，於戶外煮食時要小心火種，煮食後要徹底撲滅火種，及遵守場地守則，深夜時分避免製造躁音，尊重同場其他營友。

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