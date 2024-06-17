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凱特現身︱凱特罹癌及P圖風波後操刀拍父親節照　3子女發文向爸爸威廉表愛意

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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凱特在罹癌和P圖風波後，再操刀拍父親節溫馨照。

【凱特王妃/凱特患癌/英國王室/威廉王子/P圖風波】英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）在年初進行腹部手術、今年3月爆出修圖風波，並公布患癌消息，與丈夫威廉王子及3名子女度過艱難的半年。直至近日，凱特才於英王查理斯三世生日的皇家閱兵儀式首次露面，並於昨日父親節，發放由凱特操刀的本年度的父親節照片，帶出一家五口互相扶持的感覺。

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凱特操刀父親節照片

威廉王子和凱特王妃在社交平台發放父親節照片，照片由凱特拍攝，只見威廉及3名子女的背影，包括10歲大仔喬治王子、9歲二女夏洛特公主及6歲細仔路易王子。威廉摟著子女肩膊，背著鏡靜靜在沙灘看海，雖然不見他們的面容及表情，但完全感受到他們一家人互相扶持和守望的感覺，場面令人動容。

而下款寫有「我們愛你，爸爸。父親節快樂。」署名是G, C & L，代表喬治王子、夏洛特公主及路易王子。以往威廉和凱特不時透過肯辛頓宮的社交平台發文，署名W便代表威廉，而這次是威廉3名子女首次用他們自己的名義發文。

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年初曾歷P圖風波

現年42歲的凱特王妃，在今年1月完成腹部手術後未有公開露面，引發各方對其病情的揣測。而肯辛頓宮在3月10日英國母親節時，發放凱特與3名子女的官方照片，盼減低各界憂慮，但意外爆出「P圖」風波，各新聞社都紛紛將照片下架。凱特翌日發文道歉，承認改圖，並稱「就像許多業餘攝影師一樣，我偶爾也會嘗試修改圖片」。

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罹癌後英王生日首露面

P圖風波未完，凱特就在英國時間3月22日透過影片透露自己患癌，並於2月下旬開始接受預防性化療，消息震驚全球。此後數月凱特都未露面，直至6月14日她在社交平台公開自己最新健康狀況，表示化療情況理想，但未完全「走出困境」。

她表示自己目前的康復情況理想，但正如經歷過化療的人士都會知道，情況會時好時壞。她又表示，在過去幾個月收到大家的支持和鼓勵感到很高興，協助自己和丈夫威廉王子（Prince William）度過艱難時期，令他們的世界變得不同。

凱特在6月15日以一身白色系穿搭，聯同威廉王子及3名子女一起乘車到場參加英王查理斯三世（King Charles III）生日的皇家閱兵儀式（Trooping the Colour），臉型和身形比之前較瘦削，不過，她的笑容散發著正能量，步伐亦穩健。

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