  • 33°C
香港時間 : 2024617日 (一) 14:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

誤吞異物｜食餃子驚見咬中4cm長注射針頭　餐廳：給豬打預防針時殘留

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 36 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

食餃子驚見咬中4cm長注射針頭，餐廳：給豬打預防針時殘留。

【食用安全／餃子／注射針頭／豬肉／誤吞異物】出街外膳時，家長一定要多加留意，避免小朋友誤吞異物。近日，内地一名女子帶孩子到餃子店吃餃子，不料途中孩子突然狂喊不止，竟發現其咬中了一支注射針頭，王女士於是急忙帶孩子到醫院化驗。而店方對此回應，表示針頭應是給豬打預防針時，斷裂殘留在豬體內。

最新影片推介：

Healthy Life
父親節特輯丨轉季易過敏1款食 材補肺養胃蒹理氣 中醫師教煲 3款湯水顯孝心

據《大皖新聞》報道，王女士上周三（12日）晚上，帶著5歲的孩子前往一間餃子店用餐，當時一共點了4份餃子，包括薺菜鮮肉餃子、白菜肉餃子、香菇肉餃子及蝦三鮮餃子。

未料，在吃薺菜鮮肉餃子時，王女士的孩子突然嚎啕大哭。起初，王女士以為小朋友只是不小心咬到了舌頭，趕緊上前查看，結果竟從孩子門牙邊拔出一支長3至4厘米、疑似是注射針頭的針管，且針頭粗大而尖銳。

王女士表示，事發近1小時後店長才來到現場，由於她擔心針頭帶有病毒或細菌，於是她便聯同店長一起帶孩子到醫院化驗。

點擊圖片放大
+3
+2

事後，涉事店長回應表示，該針頭應該是給豬打預防針時，針管斷裂，繼而殘留在豬的體內，願意積極配合賠償。店長強調，「對於為何一根3、4厘米長的針管在加工後會出現在餃子餡中，還是頭一次遇到」。而他表示，供應商進口的全部是前腿肉，絕對不會使用槽頭肉（淋巴肉）。

王女士事後在網上翻查資料，給豬打針，應該都是會打在豬的頸部位置，說明肉餡可能是來自豬頸肉，也就是槽頭肉（又稱淋巴肉）；而非店家標榜宣稱的前腿肉。當地執法部門在周五（14日）表示已接獲該宗投訴，並指將派執法人員到場核實情況。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【誤吞異物】7歲童誤吞鈕扣電池致腸穿孔　醫生教餵服1物爭取救命時間
14:10 2023/10/03
【誤吞異物】7歲童誤吞鈕扣電池致腸穿孔　醫生教餵服1物爭取救命時間
【誤吞異物】女嬰食飯疑似突鯁喉　求醫驚揭誤吞電池燒破食道
12:28 2023/07/14
【誤吞異物】女嬰食飯疑似突鯁喉　求醫驚揭誤吞電池燒破食道
【誤吞異物】2歲男童腹部突然劇痛　求醫揭誤吞7粒磁力珠致腸穿窿
12:59 2023/06/08
【誤吞異物】2歲男童腹部突然劇痛　求醫揭誤吞7粒磁力珠致腸穿窿

你可能感興趣

【誤吞異物】7歲童誤吞鈕扣電池致腸穿孔　醫生教餵服1物爭取救命時間
14:10 2023/10/03
【誤吞異物】7歲童誤吞鈕扣電池致腸穿孔　醫生教餵服1物爭取救命時間
【誤吞異物】女嬰食飯疑似突鯁喉　求醫驚揭誤吞電池燒破食道
12:28 2023/07/14
【誤吞異物】女嬰食飯疑似突鯁喉　求醫驚揭誤吞電池燒破食道
【誤吞異物】2歲男童腹部突然劇痛　求醫揭誤吞7粒磁力珠致腸穿窿
12:59 2023/06/08
【誤吞異物】2歲男童腹部突然劇痛　求醫揭誤吞7粒磁力珠致腸穿窿
健康問題 食用安全 兒童健康 網絡熱話

最高瀏覽

星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈　許秋怡學霸兒子高大英俊
星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈　許秋怡學霸兒子高大英俊
甲醛中毒丨新屋入伙一家4口甲醛中毒入院　檢測揭36件家具僅5件甲醛合標準
甲醛中毒丨新屋入伙一家4口甲醛中毒入院　檢測揭36件家具僅5件甲醛合標準
急症室最長等候時間（06月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月17日 時間12:05）
家用公價｜調查指每月家用平均呢個數　「家用計算表」同住子女起碼付6000元？
家用公價｜調查指每月家用平均呢個數　「家用計算表」同住子女起碼付6000元？
前TVB主播︱黃麗幗親子樂玩水罕有晒驕人上圍　靚媽轉戰金融界更加省鏡
前TVB主播︱黃麗幗親子樂玩水罕有晒驕人上圍　靚媽轉戰金融界更加省鏡