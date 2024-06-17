誤吞異物｜食餃子驚見咬中4cm長注射針頭　餐廳：給豬打預防針時殘留

▲ 食餃子驚見咬中4cm長注射針頭，餐廳：給豬打預防針時殘留。

【食用安全／餃子／注射針頭／豬肉／誤吞異物】出街外膳時，家長一定要多加留意，避免小朋友誤吞異物。近日，内地一名女子帶孩子到餃子店吃餃子，不料途中孩子突然狂喊不止，竟發現其咬中了一支注射針頭，王女士於是急忙帶孩子到醫院化驗。而店方對此回應，表示針頭應是給豬打預防針時，斷裂殘留在豬體內。

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據《大皖新聞》報道，王女士上周三（12日）晚上，帶著5歲的孩子前往一間餃子店用餐，當時一共點了4份餃子，包括薺菜鮮肉餃子、白菜肉餃子、香菇肉餃子及蝦三鮮餃子。

未料，在吃薺菜鮮肉餃子時，王女士的孩子突然嚎啕大哭。起初，王女士以為小朋友只是不小心咬到了舌頭，趕緊上前查看，結果竟從孩子門牙邊拔出一支長3至4厘米、疑似是注射針頭的針管，且針頭粗大而尖銳。

王女士表示，事發近1小時後店長才來到現場，由於她擔心針頭帶有病毒或細菌，於是她便聯同店長一起帶孩子到醫院化驗。

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事後，涉事店長回應表示，該針頭應該是給豬打預防針時，針管斷裂，繼而殘留在豬的體內，願意積極配合賠償。店長強調，「對於為何一根3、4厘米長的針管在加工後會出現在餃子餡中，還是頭一次遇到」。而他表示，供應商進口的全部是前腿肉，絕對不會使用槽頭肉（淋巴肉）。

王女士事後在網上翻查資料，給豬打針，應該都是會打在豬的頸部位置，說明肉餡可能是來自豬頸肉，也就是槽頭肉（又稱淋巴肉）；而非店家標榜宣稱的前腿肉。當地執法部門在周五（14日）表示已接獲該宗投訴，並指將派執法人員到場核實情況。

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