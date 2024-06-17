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九龍城寨圍城｜電影夥拍本地品牌GrowthRing & Supply　推3款電影紀念恤衫【內附連結】

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 1 小時前

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投資3億元攝製，改編自余兒原著小說《九龍城寨》再滲入司徒劍僑漫畫風格的動作電影《九龍城寨之圍城》，有望成為香港電影歷史上最高票房的電影，早前電影推出限量版官方tee，立即售罄。今次比tee更重分量的是夥拍GrowthRing & Supply推出3款電影場景印花恤衫，喜歡《九龍城寨》的朋友不容錯過。

本地多媒體時尚創意品牌GrowthRing & Supply由Kenji Wong創立，其實已有10年歷史，亦先後與不同品牌和攝影師合作推出產品，例如日本時裝品牌Needles和攝影師森山大道等，而品牌亦非首次推出與九龍城寨有關的題材，早在2021年就與日本藝術家河村康輔合作推出九龍城寨企劃。

恤衫現正在網上預售，預計7月到貨。（$1,680/圖片品牌提供）

對於是次將電影裏的城市影像轉化到衣服上，雖然產品設計上早有前科，但Kenji說：

坦白說，如非《九龍城寨圍城》這套電影，我並未有信心將香港街景轉化到衣服上，但當看罷場景照片的細節及質感後便毫無懸念。

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今次3款電影場景恤衫是戲中3個主要布景，包括龍捲風理髮店、七記冰室和城寨後巷。恤衫寬鬆線條和細緻的印花，不比外國時裝品牌遜色，無論你是否喜歡該套電影，又或是當時裝穿上，都非常值得捧場。

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