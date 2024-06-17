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寵物寄宿｜酒店費用相差高達4倍　消委會揭山景／街景房竟有價差

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寵物酒店收費價格有差異。（資料圖片）

【寵物酒店／貓狗寄養／寵物寄養／寵物寄宿／寵物酒店收費／寵物酒店香港】消委會今年4至5月，調查漁護署「持牌動物寄養所名單」18間寵物酒店，涵蓋港島、九龍、新界各選出3間貓酒店及3間狗酒店，發現普遍價目透明度低、收費懸殊，建議貨比三家。

消委會批評要點

  • 3間強制入住時收費沖涼
  • 全部均要求預繳費用
  • 僅少數透過線上方式主動提供價目表
  • 8間表明出事不賠償
  • 部分家庭寄宿服務提供者未領牌

寵物酒店18間調查對象當中，只有6間根據房型或寵物體重，於線上方式主動提供價目表。另有1間雖然在其網頁有列出價目表，惟長時間沒更新，該價目表已不適用。有7間則在網頁上提供聯絡方式，消費者需向職員索取報價，整體資訊透明度極低；有4間則沒有設官網或於線上提供價目表。

收費方面，消委會留意到，狗隻多數以體型介定收費，貓隻就主要按房間面積收費。以1隻貓寄宿7天計算，所需費用由$1,050至$4,900，相差近4倍。其中1間提供6款不同收費房型，惟當中3款實際面積相同，唯一差異是房間景觀不同，例如山景或街景，每天收費最多相差$80。

狗酒店收費方面，以1隻狗寄宿7天來計算，所需費用由$1,200至$5,600，差距同樣近4倍。而不同狗酒店對犬隻體型定義可能不同，例如1隻重約16公斤的狗在2間酒店的價目表中，分別被視作中型犬或大型犬，前者每天寄宿費為$350，後者則需$700，若以寄宿7天來計，兩者相差可達$2,450。

消費者亦應留意是否需要繳付其他附加費，例如沖涼費、餵藥或營養補充品的費用等，部分商戶亦會在旺季期間收取額外費用。有3間狗酒店均強制要求寵物於入住當天須沖涼，如以1隻體重16公斤的犬隻計算，收費可達$575。而調查的全部寵物酒店亦要求主人預繳費用以確認留位，惟相關政策不一。

很多主人都會擔心寵物逗留在陌生居所的健康及安全問題，大部分寵物酒店已包括房舍內24小時網上監察系統，讓主人可隨時觀看寵物情況。萬一寵物留宿期間因職員疏忽而受傷、遺失、患病甚至死亡，只有4間明確列出最高賠償額，由最低$300至最高$5,000。有8間則以條款或免責聲明等為理由，表明不承擔任何法律責任、也沒賠償。

消委會最新建議

  • 參考漁護署「持牌動物寄養所名單」，光顧持牌商戶
  • 實地視察寄養所環境設施，觀察照顧員態度
  • 與商戶釐清費用涵蓋的服務，問清有否額外附加費
  • 較少寄養所能容納體型較大或超過40公斤的犬隻，宜及早挑選
  • 寵物或難適應陌生環境，可帶備沾有其氣味的物件，增加安全感

消委會亦稱，近年興起寵物「家庭寄宿」，惟部分未領牌，即使服務或屬業餘性質，但其運作模式亦有機會構成業務經營，服務合法性存疑。因守則列明，持牌寄養所的樓宇必須跟其他用途的樓宇分隔，除作寄養用途外，不得作其他用途。而無牌經營或未能通過由漁護署的衞生、設施標準及建議，光顧不合法處或對寵物構成安全風險。

若考慮光顧動物寄養所，可瀏覽漁護署網站名單，惟該名單目前只屬自願參與性質，未必等於處所已經領牌。消委會建議漁護署，考慮將所有已領牌的動物寄養所資料列出，方便寵物主人獲得更全面的資訊。

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