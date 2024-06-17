電子煙︱拍片曬1歲半兒狂吸電子煙　17歲媽媽被提告無悔意：佢自己拎嚟食

▲ 17歲媽媽拍片曬1歲半兒子狂吸電子煙。

父母應盡力維持子女健康，給予足夠營養，避免進食有害物品。然而，泰國一名17歲媽媽近日竟上載1歲半兒子抽電子煙和喝毒品飲料的影片，引發網民炮轟。惟媽媽不知悔改，在官員前往查訪時，還辯稱是兒子自己拿來吸食，並非她逼迫。

據泰媒報道，泰國沙拉武里府一名17歲媽媽，把1歲7個月兒子一邊抽電子煙、一邊喝卡痛汁（一種毒品飲料）的影片，上載至網上，引發社會關注。

最新影片：

媽媽否認強迫兒子抽電子煙

當地警方及社工單位前往查訪，媽媽表示，兒子在今年初、僅1歲2個月大時已學會抽電子煙，她從沒強迫孩子吸食。相反，如果不讓他抽就會大哭大鬧，因此她唯有繼續讓兒子吸食，但她承認自己沒有意識到問題的嚴重性。

男童的37歲外婆表示，自己曾多次責備女兒不該讓孫子抽電子煙，但女兒都當耳邊風，她決定今後親自照顧孫子，避免同類事情再發生。警方把涉事媽媽帶回警局協助調查，預計會提控上庭，並調查她從何處購買電子煙。

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社工單位亦根據兒童保護法暫時將男童另行安置，並帶他去醫院接受身體檢查，以確定電子煙有否對他的健康造成影響。當局也會深入調查男童家庭狀況及評估養育能力，若家庭無法提供適當照顧，男童將由社工另行安置。

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