蛇出沒注意｜港鐵車廂 驚現黑白間條蛇 醫生籲：勿「啜毒」+教5大急救法

【蛇蹤/港鐵】又現蛇蹤！繼沙田新城市廣場戲院Movie Town在上星期（13日）發現一條長30cm黑蛇遊走，港鐵車廂内今早驚現一條長約40厘米的黑白間條蛇。有專家提醒，在本港存在的14種原生陸棲毒蛇中，有8種遭咬噬可致命，市民要提防小心，在遇到毒蛇時切勿輕舉妄動。

最新影片：

據了解，港鐵車廂今早（17日）驚現蛇蹤，指列車內出現一條長約40厘米的黑白間條蛇，列車隨即於金鐘站停靠，並安排乘客轉乘下一班列車。警方接報後與港鐵職員到場處理，蛇王成功捉蛇及帶回警署。

本港8種原生陸棲毒蛇可咬噬致命

據漁護署官網指出，蛇類除非受驚擾或保衛領域，一般很少主動攻擊人類或逗留在人類附近；漁護署呼籲，為避免被蛇咬傷，在遇到蛇時切勿嘗試捕捉，假如不慎被咬應即時報警救助，並由救護員送院治理。

本港14種原生陸棲毒蛇中，有8種可咬噬致命：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

紅脖游蛇（Red-necked Keelback）

金腳帶/金環蛇（Bungarus fasciatus）

銀腳帶/銀環蛇（Bungarus multicinctus multicinctus）

眼鏡蛇/飯鏟頭（Naja atra）

眼鏡王蛇/過山烏（Ophiophagus hannah）

越南烙鐵頭（Ovophis tonkinensis）

原矛頭蝮/烙鐵頭（Protobothrops mucrosquamatus）

珊瑚蛇/麗紋蛇（Sinomicrurus macclellandi）

毒蛇咬傷5大急救法

如不幸被蛇咬傷，急症科專科醫生鍾浩然曾接受訪問時表示，傷者首先應立即遠離毒蛇。千萬不要跑、吸煙及飲酒，此等危險動作都會加速血液循環，有機會令蛇的毒素更快運行全身。傷者應坐下休息，並且報警求助。

鍾醫生又建議，如在安全情況下，可用手機拍下蛇的種類。由於蛇的種類各有不同，未必每種都有蛇毒，而被咬後的反應都不一。因此應由醫生判斷蛇的品種及傷口狀況，決定是否需要向傷者提供抗蛇毒的血清。同行的朋友千萬不要為傷者「啜毒」，這是十分危險的事情。如現場有清水，可用清水沖洗傷口，然後再立刻到醫院求助。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5