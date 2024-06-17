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消委會評測︱10款空氣清新機2款獲4.5星　$1899平價貨勝$7800Dyson除甲醛快飛利浦19.2倍【附完整名單】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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10款空氣清新機2款獲4.5星，$1899平價貨勝$7800Dyson、除甲醛快飛利浦19.2倍【附完整名單】

【消委會／空氣清新機／淨化污染物／甲醛／電費／小米／LG／dyson】疫情後，一部可殺菌除病毒的空氣清新機可謂家居必備。消委會最新一期測試了市面上10款空氣清新機，售價由$1,798至$7,880。所有樣本都隨機附送 HEPA 過濾器，聲稱可隔除香煙煙霧、塵埃、病毒及細菌等。測試項目包括空氣淨化表現，以及針對顆粒物、甲醛及病毒過濾能力。測試後發現，「小米」及「LG」的表現最為優異，兩款售價僅$1,899及$2,980，去除污染物速度能力，力壓售價$7,880的dyson等高價品牌，性價比極高。

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2款空氣潔淨速度最快

空氣清新機潔淨空氣量的數值愈高，代表淨化污染物速度愈快、淨化能力愈好。消委會將10款樣本按聲稱適用房間面積，分為3個組別：第一組包含聲稱適用房間面積最大的樣本（介乎646平方呎至1,000平方呎），第二組為適用房間面積屬中等的樣本（介乎387平方呎至413平方呎），而第三組為適用房間面積屬最小的樣本（介乎248平方呎至280平方呎）；並參考美國國家標準ANSI/AHAM AC-1及中國國家標準GB/T 18801，測試樣本的空氣淨化表現、寧靜程度及使用方便程度；機電工程署則進行安全測試。

在聲稱適用房間面積最大組別的4個樣本中，測試結果顯示，「LG」及「小米」在去除顆粒物方面的空氣潔淨速度最快；樣本「b-MOLA」表現最遜色。而「LG」及「小米」售價僅$2,980及$1,899，同時獲整體4.5星高評價，相比於售價$7,880、評級4星的「dyson」，及售價$4,888、評級3.5星的「b-MOLA」，性價比更高。

至於聲稱適用房間面積的中等組別及最小組別，各3個樣本的表現相若。前者以「SHARP」及「法國特福」表現較佳，後者則以「Panasonic」及「飛利浦」表現較佳。

詳細名單如下：

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除甲醛速度懸殊

室内甲醛濃度高可能引起呼吸道過敏，因此空氣清新機去除甲醛的能力亦很重要；而消委會發現，10個樣本在清除甲醛方面的速度非常懸殊，半數樣本除甲醛速度慢，介乎由6.9立方呎/分鐘至139.2立方呎/分鐘，淨化速度每分鐘少於15立方呎。

按組別比較，第一組和第三組的樣本表現較懸殊，淨化速度分別相差2.6和12.3倍。當中又以「小米」的除甲醛表現較為突出，與淨化速度最慢的「飛利浦」相比，兩者淨化速度相差19.2倍。

但在針對去除甲型流感病毒（H1N1）方面，消委會表示全部樣本表現均優異。在實際操作20分鐘後，各樣本去除病毒率已超過99%；操作1小時後去除率更高達>99.99%。

能源效益差異大 電費最高每年$568

消委會參考中國及美國標準，比較各樣本能源效益，發現樣本之間差異頗大。在假設每天使用16小時、其餘8小時處於關機或備用情況下，並以每度電$1.6估算每年所需電費，在聲稱適用面積較大的第一組別樣本，每年電費要$341至$467；面積中等的第二組別樣本為$451至$568；面積最細的第三組別樣本則每年電費$176至$230。其中以「LG」的能源效益表現最優異，「小米」及「飛利浦」表現亦不俗。

安全使用建議

消委會最後提醒，空氣清新機產品若設計欠佳或使用不當，不但不能過濾致敏原，反而會於室內釋放污染物。消費者在使用空氣清新機時，可參考以下香港醫學會和衞生署提供的建議：

  • 消費者不應完全依賴空氣清新機以預防疾病，要養成良好的個人衞生習慣；患有哮喘或過敏症的病人應按醫生指示服用藥物去控制病情，空氣清新機不能完全紓緩病徵；
  • 要改善室內空氣質素，除了考慮使用空氣清新機外，建議應經常開窗保持空氣流通，保持家居環境清潔，控制室內的溫度和濕度，減少使用化學藥品及抽煙等，都可減少空氣的致敏原、污染物和細菌等；
  • 消費者務必適時更換過濾器，否則會容易滋生細菌和霉菌，反會進一步污染室內的空氣。失效的過濾網會令室內的空氣污染物積聚，亦會加劇致敏反應，以致呼吸道的問題更加嚴重；
  • 一些空氣清新機或具備加濕功能，免疫力弱人士使用加濕器時應注入無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，並按照產品指示定期清洗及保養設備，以減低患上退伍軍人症的風險。

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